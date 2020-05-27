Pandemia expõe a urgência do investimento privado no saneamento

No Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada Crédito: Matheus Martins/Arquivo

A questão é que a universalização ainda é tratada quase como uma utopia, mesmo que esteja sempre presente nos discursos. Afinal, por se um marco civilizatório incontestável, pega mal para qualquer pleiteante a cargos públicos não colocá-la entre as sua prioridades. Depois de eleitos, resta a conveniente amnésia.

O senso comum diz que obras de saneamento não se destacam no horizonte dos grandes empreendimentos públicos e, por isso, não gozam de status. Mas só a miopia da gestão não permite que se enxergue o potencial de desenvolvimento diretamente associado à democratização da água e do esgoto. Não é só o sistema de saúde que deixa de se sobrecarregar; educação e segurança pública também têm muito a se fortalecer.

No Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento (SNIS), 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada, e aproximadamente 100 milhões não têm serviço de coleta de esgoto. A crise sanitária deu relevo a uma situação que já era de calamidade, acentuando os riscos desse descaso histórico com a saúde de milhões de brasileiros.

O poder público não se mostra somente incapaz de gerir essas obras, mas tampouco tem feito para acelerar o processo de participação da iniciativa privada. Impõe-se, assim, a inércia: o setor público não consegue investir em obras, tampouco é ágil na alteração da legislação para permitir a entrada de investimentos privados.

Tanto que o maior impasse na tramitação do novo marco regulatório do saneamento básico no Congresso é justamente em torno de um maior envolvimento de empresas privadas no setor, algo essencial inclusive para atrair investimentos no atual cenário de crise. É uma questão que já deveria ter sido superada, mas sempre há a oposição que prefere apostar no atraso.

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