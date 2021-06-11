Em evento com Bolsonaro, Petrocity cede área de porto para a Marinha

Deputada federal Soraya Manato e o diretor-presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, entregam documento de cessão de área ao capitão de mar e guerra Washington Luiz de Paula Santos (ao centro da foto) Crédito: TV Brasil/Reprodução

A Petrocity, que tem projeto de construir um complexo portuário na cidade de São Mateus , Norte do Estado, anunciou nesta sexta-feira (11) a cessão de uma área do porto para a Marinha.

Na área cedida, em Urussuquara, será construída uma vila militar, segundo informou a mestre de cerimônias do evento durante a entrega do documento. O "presente" foi dado justamente no dia em que a Marinha celebra o 156º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.

COBRANÇAS DO PREFEITO

O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), em seu discuso durante a cerimônia do governo federal fez muitos elogios ao presidente, como dizer que ele é honesto, e destacou ações adotadas por Bolsonaro, como a liberação do auxílio emergencial. Mas não perdeu a oportunidade para fazer alguns pedidos ao chefe do Executivo nacional.

Foram quatro minutos listando algumas necessidades do município como a implantação de uma universidade federal, a construção de uma adutora no Rio Cricaré e a perfuração de 38 poços artesianos.

Curioso que enquanto o prefeito passava com o pires na mão, pelas imagens transmitidas pela TV Brasil, era possível notar que o presidente desviava o olhar de Da Açaí, como se não fosse para ele aquela lista de cobranças.

Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, e o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de entrega de casas em São Mateus Crédito: TV Brasil/Reprodução

Mesmo diante dessa situação que em alguns momentos transpareceu incomodar Bolsonaro e outros integrantes da equipe, o presidente durante o seu discuso fez elogios ao prefeito e brincou com Daniel da Açaí.

“Conheci agora há pouco o prefeito, o Daniel. Me transmitiu uma energia positiva. Se não fosse o cabelo eu diria que eu seria muito igual a ele”, disse Bolsonaro arrancando risos dos presentes.

E A PETROBRAS?

Muitos moradores de São Mateus gostaram da coragem de Daniel da Açaí de fazer cobranças públicas ao presidente sobre pautas de interesse da cidade, mas alguns grupos reclamaram o fato de o prefeito não ter citado a Petrobras.