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Em evento com Bolsonaro, Petrocity cede área de porto para a Marinha

Empresa que tem projeto de um complexo portuário em São Mateus, cidade que recebeu o presidente nesta sexta, fez cessão de  área em Urussuquara

Públicado em 

11 jun 2021 às 18:23
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Deputada federal Soraya Manato e o diretor-presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, entregam documento de cessão de área ao capitão de mar e guerra Washington Luiz de Paula Santos (ao centro da foto)
Deputada federal Soraya Manato e o diretor-presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, entregam documento de cessão de área ao capitão de mar e guerra Washington Luiz de Paula Santos (ao centro da foto) Crédito: TV Brasil/Reprodução
A Petrocity, que tem projeto de construir um complexo portuário na cidade de São Mateus, Norte do Estado, anunciou nesta sexta-feira (11) a cessão de uma área do porto para a Marinha. 
Durante a solenidade de entrega, pelo presidente Jair Bolsonaro, de 434 residências do programa Casa Verde e Amarela, em São Mateus, o diretor-presidente do porto, José Roberto Barbosa da Silva, entregou ao Capitão de Mar e Guerra, Washington Luiz de Paula Santos, o documento alusivo à cessão de área pela Petrocity à Marinha do Brasil. O ato simbólico também teve a participação da deputada federal Soraya Manato.
Na área cedida, em Urussuquara, será construída uma vila militar, segundo informou a mestre de cerimônias do evento durante a entrega do documento. O "presente" foi dado justamente no dia em que a Marinha celebra o 156º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. 

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COBRANÇAS DO PREFEITO

O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), em seu discuso durante a cerimônia do governo federal fez muitos elogios ao presidente, como dizer que ele é honesto, e destacou ações adotadas por Bolsonaro, como a liberação do auxílio emergencial. Mas não perdeu a oportunidade para fazer alguns pedidos ao chefe do Executivo nacional. 
Foram quatro minutos listando algumas necessidades do município como a implantação de uma universidade federal, a construção de uma adutora no Rio Cricaré e a perfuração de 38 poços artesianos.
Curioso que enquanto o prefeito passava com o pires na mão, pelas imagens transmitidas pela TV Brasil, era possível notar que o presidente desviava o olhar de Da Açaí, como se não fosse para ele aquela lista de cobranças. 
Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, e o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de entrega de casas em São Mateus
Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, e o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia de entrega de casas em São Mateus Crédito: TV Brasil/Reprodução
Mesmo diante dessa situação que em alguns momentos transpareceu incomodar Bolsonaro e outros integrantes da equipe, o presidente durante o seu discuso fez elogios ao prefeito e brincou com Daniel da Açaí.
“Conheci agora há pouco o prefeito, o Daniel. Me transmitiu uma energia positiva. Se não fosse o cabelo eu diria que eu seria muito igual a ele”, disse Bolsonaro arrancando risos dos presentes.

E A PETROBRAS?

Muitos moradores de São Mateus gostaram da coragem de Daniel da Açaí de fazer cobranças públicas ao presidente sobre pautas de interesse da cidade, mas alguns grupos reclamaram o fato de o prefeito não ter citado a Petrobras.
Nos últimos anos, a estatal tem desmobilizado várias atividades em São Mateus em função do foco que passou a ter no pré-sal. A venda de campos petrolíferos terrestres e a desativação de algumas operações fazem parte das queixas entre trabalhadores do setor de petróleo da cidade e de empresas que atuam nesse segmento. 
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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