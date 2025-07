Preta, orgulhosamente Gil: a vida boa é aquela bem vivida

Hoje, peguei a palavra pelo rabo para escrever esta crônica. Palavra é bicho independente, feito gato. Vem quando quer. Do nada, some. Depois volta, toda querendo se enroscar nas nossas pernas até subir à boca. Nada está dado nos segundos que antecedem os dedos no teclado. Exceto, é claro, se terceirizarmos a escrita. Aí o voyeurismo explica e sobre isso nada a declarar. Vida: cada um que viva a sua.



Preta partiu e o pesar que senti encontrou conforto na inteireza do seu legado, construído, conquistado. Tudo o que o mercado apontava nela como símbolo de vergonha foi transmutado em vitória. Suas cicatrizes foram sinais de vida. Ela usou bem este curto espaço de tempo entre o primeiro choro e o último suspiro.