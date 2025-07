Preta Gil, a morte e o mito da luta perdida

Pensar a finitude da vida pode despertar uma série de emoções e questionamentos. O medo da morte é comum no ser humano, e uma reação esperada principalmente em meio a situações de enfermidade.



No paciente oncológico, não é diferente. Apesar dos avanços nos tratamentos, o câncer ainda é associado, muitas vezes, à mortalidade. A partida da cantora Preta Gil, no último domingo (20), entristeceu muitos brasileiros que torciam e acompanharam, mesmo de longe, a trajetória da artista no tratamento do câncer colorretal, diagnosticado em 2023.