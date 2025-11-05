Cultura e espaço: a arquitetura da identidade capixaba

A cultura e as expressões periódicas se manifestam ao longo do tempo e do espaço, sejam em ambientes "protegidos”, seja ao "ar livre". Crédito: Wilker Gonçalves Lauriano

No dia 5 de novembro, celebra-se uma data significativa: o Dia da Ciência e da Cultura. Em um contexto de superficialidade do conhecimento e de buscas rápidas por inteligência artificial, o foco deste artigo reside exclusivamente nas particularidades de alguns espaços culturais do Espírito Santo.



A cultura e as expressões periódicas se manifestam ao longo do tempo e do espaço, sejam em ambientes "protegidos”, seja ao "ar livre". Esta, inclusive, está igualmente presente na historicidade, nos costumes e nas tradições.

Um exemplo disso é o processo e a produção da panela de barro, realizada pelas paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, uma tradição indígena reconhecida como “Bem Imaterial” pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Anteriormente, o trabalho era realizado em um barracão de madeira, com a queima ocorrendo à margem do mangue. Em 2011, no entanto, a então Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) promoveu uma valorização do espaço, proporcionando melhores condições para a produção e comercialização dos produtos, além de transformá-lo em um atrativo turístico, com a proposta de que a visitação ao espaço seja uma experiência imersiva e sensorial.

A área no entorno também seguiu a proposta de melhoria, sempre com o cuidado de não interferir no processo de fabricação e queima das panelas.

Este aspecto é um dos mais relevantes do nosso tempo: proporcionar melhores condições para as manifestações culturais, sem comprometer o processo e os padrões culturais. Isso se reflete na concepção arquitetônica alinhada ao urbanismo, e implica uma integração harmoniosa entre os espaços edificados e os livres.

Esta é a essência da ambiência do lugar, caracterizada por elementos singulares, como a Igreja de Anchieta e o largo de chegada, com aquela castanheira que o emoldura. O casario do Porto de São Mateus e a praça que o conecta ao rio Cricaré, assim como a igreja de São Sebastião e a praça em Itaúnas, exemplificam essa união.

Casario do Porto de São Mateus. Crédito: Wilker Gonçalves Lauriano

A interconexão entre espaços religiosos e locais de manifestações culturais destaca as relações urbanas, interpessoais e a memória coletiva. Em breve estarão de volta os eventos do Teatro Carlos Gomes, que somados aos realizados no SESC Glória, vão promover a ocupação cultural da Praça Costa Pereira, da Rua Sete e da Baía de Vitória. Isso ganha vida na comunicação com o Cais das Artes e sua Esplanada, além das conexões com a Prainha, o entorno da Igreja do Rosário e o Convento da Penha e seu Campinho, aquele espaço de chegada, hoje com menos carros e mais mirantes.

Dessa maneira, pode-se afirmar que as manifestações culturais são as ferramentas pelas quais a memória histórica do Estado é mantida, a coesão social é reforçada e a diversidade étnica que forma a identidade capixaba é reconhecida, celebrada e perpetuada.

Com base na reflexão sobre a importância da preservação e integração das manifestações culturais e espaços históricos no Espírito Santo, fica evidente que a cultura é o alicerce vivo de uma identidade robusta.

Celebrar o Dia da Ciência e da Cultura, como proposto, é, portanto, um chamado à valorização contínua desses locais — da tradição milenar das paneleiras de Goiabeiras aos marcos arquitetônicos e urbanos que moldam a paisagem e a memória coletiva.

Que a contínua harmonia entre tradição, urbanismo e inovação assegure que esses espaços culturais sigam sendo catalisadores essenciais para a coesão social e a perpetuação da rica diversidade do nosso povo.

Eduardo Pasquinelli Rocio é arquiteto urbanista, vice-presidente da ASBEA- ES e conselheiro do IAB-ES. Crédito: Arquivo pessoal

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais