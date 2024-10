Ressignificando a economia do cuidar

Economia significa, em grego, 'cuidar da casa'. A amplitude do que se entende por casa depende da escala em que se deseja entender as relações sociais envolvidas na produção, na circulação e na distribuição de bens, serviços e conhecimentos. Assim, seja na escala da família imediata, seja na do bairro, da cidade, do país ou do mundo, o cuidar deveria ser o essencial no entendimento do que é economia e do a que ela se deve prestar.



Isso se contrapõe ao crescente processo de informação e formação de pessoas em áreas de finanças (que se apresentam como se economia fossem) pessoais. Mídias corporativas e redes sociais massificam orientações, tanto sobre receitas - como aumentar a renda -, quanto sobre despesas - custo do crediário e juros de cartões de crédito. Escolas incentivam, desde o ensino fundamental, exercícios que preparem alunos para o cálculo financeiro para muito além do antigo e tradicional cofrinho de poupança.