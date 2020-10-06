"O que não se vê" é um álbum deslumbrante

Elder Costa tocando "Pai João", do disco "O Que não se vê" Crédito: Fernando Freitas/YouTube

Hoje falaremos de Elder Costa compositor, violonista e cantor que lançou "O que não se vê" (independente), seu sexto disco solo. O novo trabalho, além de quinze músicas inéditas, algumas em parcerias, é muito bem gravado. Na mixagem atenta, desde os arranjos de extremo bom gosto, tocados por instrumentistas experientes, tudo reflete o apreço pelo ofício de músico.

O violonista César Bottinha produziu o CD e, junto com Sérgio Fouad, mixou o trabalho. Os dois e todos os instrumentistas dedicaram às músicas o cuidado afetuoso de um pai ao filho.

O instrumental “Pai João” (Elder Costa) conta com o violão de Elder e a percussão discreta de Emílio Martins. O violão expõe a beleza que frequenta as criações do violonista – afirmativa constatada ao longo da audição. As musicas que vêm têm as mesmas características da abertura: harmonias expressas em acordes bem armados, melodias que engrandecem a música e as levadas da diversidade musical brasileira. Ao ouvi-las, sente-se que o autor não está ali à toa, não.

Em “Eu Não Sei” (Elder Costa e Madhav Bechara), Elder canta enquanto Emílio Martins usa percussões bem colocadas. A intro antecede a entrada dos versos, pela voz emblemática de Elder cantador. A levada vem arisca. Feito um Mané Garrincha, que deixou todos os “Joãos”, gringos e brasileiros, boquiabertos com seus dribles, a melodia faz que vai, mas vem, ou nem vem... chiiii, já foi.

“Outono” (Elder Costa) tem em Milton Nascimento um gigante reverente à música – e é o próprio que inicia o canto. Logo Elder se ajunta a ele. O duo arrebata quem o escuta. Emilio Martins está na bateria e na percussão, Marcos Nimrichter no acordeom (o som de seu instrumento parece vindo das nuvens), Cesar Bottinha no violão de 12 cordas e Dunga no baixo. Show de bola!

“Meio Lá Meio de Cá” (EC e Madhav Bechara) tem a participação de Zeca Baleiro, cantando e vocalizando. Elder Costa, além de tocar violão, também canta e vocaliza com Zeca, apoiados por Emilio Martins (percussão) e Otávio Gali (baixo acústico). Zeca abre o canto. Elder vem com ele (o tom da música me pareceu baixo para Elder, as notas mais graves pesam um pouco em sua garganta). Vocalize aberto em vozes surpreende e agrada.

“Already There” (EC e Madhav Bechara) é um samba balançado, não fosse ele vibrado pela percussão do rei do samba-jazz, Joãozinho Parayba. Elder Costa nos violões divide o canto com o parceiro Madhav Bechara. Valéria Silva também canta, enquanto Robinho Tavares toca contrabaixo e Marcelo Martins (flautas), ele que fez o arranjo para elas, que ressoam com um sopro caloroso.