Antonio Adolfo mergulha no trabalho de Tom em "Jobim Forever"

O músico Antonio Adolfo Crédito: Grammy/Site oficial

É com uma alegria robusta (hoje em dia é legal usar este adjetivo) que tratarei de "Jobim Forever" (AAM – CD digital), o novo álbum do compositor, arranjador e pianista Antonio Adolfo. Impregnado das genialidades de Jobim, ele selecionou nove músicas – repertório digno de ouvidos abertos à excelência.

Antonio Adolfo diz: “(...) A música de Antonio Carlos Jobim é uma fonte de belezas indescritíveis. (...) Os arranjos foram criados com variações melódicas e mudança de métrica, como costumo fazer quando abordo composições de outros compositores”. E prossegue: “(...) Quando faço arranjos, toco a música várias vezes até absorvê-la e senti-la como se eu fosse um parceiro do autor. (...) Deixo minha interpretação emergir e então posso criar diferentes harmonias, métricas, fraseados e formas, que adapto aos instrumentistas para os quais concebo os arranjos (...)”.

Vamos ao "Jobim Forever". Abrir a tampa com “Garota de Ipanema” (Jobim e Vinícius de Moraes) tem um quê de desafio: após dezenas de gravações de brasileiros e estrangeiros, inclusive a seminal de Jobim, Antonio Adolfo rasga o véu da música, vestindo-a para chamar a atenção para o poder de ser bela de qualquer forma.

“A Felicidade” (Jobim e Vinícius) começa com a voz brilhante e afinada de Zé Renato cantando à capella. Compassos depois, amparado pela cozinha, o piano vem com a melodia. Num improviso jazzístico e inspirado, o trompete firme. O piano assume o protagonismo tocando a melodia. O naipe de sopros vem com o sax e com o destaque do flugelhorn.

“Favela (O Morro Não Tem Vez)” (Jobim e Vinícius) vem com o piano fraseando. Rola a melodia. A batera segura a onda. O flugel improvisa. O arranjo vem com uma métrica especial. O trompete improvisa. O coro come. O piano marca os compassos com acordes em bloco. O final se aproxima. O tamborim suinga no samba.

Eis aí o mapa da mina para decifrar o trabalho de Antonio Adolfo. Sua genialidade está presente em cada composição de Tom Jobim – dá até para pressentir que as mãos de Tom Jobim estão enredadas às de Antonio Adolfo.