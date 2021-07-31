A nova política de Bolsonaro entra na "vibe" do toma lá dá cá

Jair Bolsonaro e senador Ciro Nogueira em reunião ainda em 2019 Crédito: Marcos Correa/PR

Jair Bolsonaro institucionalizou o toma lá dá cá. Foi para o espaço o bordão da “nova política”. Como numa blitzkrieg, o toma lá da cá foi institucionalizado turbinando o Orçamento Geral da União com mais emendas individuais e de bancadas para deputados e senadores; com a novidade das emendas do relator do Orçamento, abertas em conta orçamentária especial (código RP-9); e com o fundo eleitoral anabolizado , juntamente com o fundo partidário. Tudo somado, é coisa para perto de R$ 30 bilhões.

A chave do cofre do toma lá da cá foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao agora ministro Ciro Nogueira (PP-PI), aos seus aliados no Centrão e, no caso do fundo eleitoral e do fundo partidário, às oligarquias partidárias. Lá no início do governo, Bolsonaro prometeu governar “sem o toma lá dá cá”, dizendo que “eu tô fora” se isso não fosse possível. Já era. Ele agora declarou que “eu sou do Centrão” e que “eu nasci de lá”.

A reação da população foi imediata. Uma pequena amostra está numa enquete realizada pelo Blog do Noblat: 91,5% responderam que a nova política “era fraude, sempre foi”; e 8,5% responderam que a nova política “está viva e vai bem”. Foram-se embora, sem nunca ter sido, os discursos do combate à corrupção, da defesa do liberalismo econômico, da eficiência da gestão e até da pauta de costumes. Está de volta a máxima das origens do Centrão, de 1988. Foi uma tirada de um dos seus fundadores, Roberto Cardoso Alves (1927-1996), o Robertão. Dizia ele que “é dando que se recebe”, parte da Oração de São Francisco.

Agora, tudo indica que o presidente Bolsonaro está prestes a virar um pato manco, como se diz no jargão da política, nos braços do Centrão. Mas ele espera dar a volta por cima, com o Centrão, a partir do aumento do Bolsa Família e da expectativa de crescimento econômico. Será? A inflação corrói a cesta básica e torna insuficiente um Bolsa Família de R$ 300. E as incertezas apontam para um crescimento muito pequeno em 2022, menor do que 2%, talvez.

Agora, o que dizer para os jovens que embarcaram no bordão da nova política nas eleições de 2018 e 2020? Em defesa da Política, o que fica são indagações, tecidas na trilha da dúvida socrática. Para além do bordão da nova política, o que vai ser agora? Como superar as oligarquias partidárias? Como equacionar o problema do financiamento de campanhas? Como reformar a política? Como restaurar o Estado nacional?