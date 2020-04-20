Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impacto na economia

Número de empresas fechadas no ES é recorde: 2.479 no primeiro trimestre

Além das empresas que fecharam definitivamente, várias outras (micro, pequenas e médias) baixaram as portas imaginando faze-lo temporariamente, ou seja, esperando reabri-las nos próximos meses. Mas quantas conseguirão voltar?

Públicado em 

20 abr 2020 às 05:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Data: 20/03/2020 - ES - Cariacica - Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Comércio fechado na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Vitor Jubini
A economia está infectada pelo coronavírus. Quantas empresas não resistirão e morrerão? Está pergunta começa a ser respondida no Espírito Santo pelos dados da Junta Comercial: 2.479 foram extintas no primeiro trimestre de 2020. Cerca de 97% são microempresas.
2.479 significa mortalidade recorde no Estado no período de janeiro a março. Os números mais próximos foram vistos no primeiro trimestre de 2018, quando deixaram de operar 1.955 firmas, e no primeiro trimestre de 2019, quando o total de empresas fechadas somou 1.991. Poderia ter sido mais, porque a economia capixaba não andou no ano passado. A evolução do PIB foi zero por cento.

Veja Também

Arrecadação no ES cai R$ 2,4 bilhões no trimestre por causa do coronavírus

Lojas fechadas dão prejuízo de R$ 1,3 bi ao comércio do ES

Quedas nas exportações e importações estão afetando o PIB do ES

2.479 é um número subavaliado. Menor do que a quebradeira real. Refere-se apenas às empresas que foram à Junta Comercial e deram baixa oficialmente no registro. Poucas cumprem esse rito. Grande quantidade das que encerram as atividades não dá baixa. Nem liga para isso. É questão cultural. Simplesmente param de operar. Sempre foi assim. Com ou sem crise.
Registre-se que apesar da extinção de 2.479 empresas, foram criados formalmente, com registro na Junta, 3.194 negócios no primeiro trimestre, no território capixaba. Nasceram em meio à tempestade destruidoras. Precisarão de mercado para sobreviverem.

Veja Também

Economia capixaba se destaca, mas ainda é refém de fatores externos

O vírus da instabilidade política ameaça o futuro da economia

Na pandemia, chegou a vez de o Estado retomar o seu protagonismo

Duas outras situações também compõem o cenário atual. Uma mostra estabelecimentos (micro, pequenos e até médios) que cerraram as portas imaginando faze-lo temporariamente, ou seja, esperando reabri-las logo que possível. Mas quantas conseguirão voltar? O tempo dirá. Quantos empregos deixarão de existir? O ano de 2019 foi encerrado no Espírito Santo com o saldo de 19.537 postos formais de trabalho, um aumento de 2,7% em relação a 2018. Certamente esse estoque está se derretendo.
Cerca de 78% das lojas no Estado estão fechadas, diz uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. O prejuízo do setor atingiu R$ 1,3 bilhão no período de 21 de março a 7 de abril. É um quadro que atinge principalmente as micro e pequenas empresas, e elas respondem por 53% do PIB do setor de comércio e serviços, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas/Sebrae.

Veja Também

Lojas fechadas dão prejuízo de R$ 1,3 bi ao comércio do ES

ES deve ter perda de R$ 1,3 bi mesmo com o fim da "guerra do petróleo"

Outra situação é a das empresas que permanecem operando, mas com forte redução nas vendas (o que não é o caso dos supermercados, dos quilões e das farmácias). É um cenário anômalo. Muitos negócios podem não suportar essa prova de resistência, apesar de benefícios fiscais e creditícios que estão sendo oferecidos. Postergação de impostos é necessária. Crédito mais barato (ou não tão caro), idem. Mas não existe salvação se a economia não acordar e reagir.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

abertura de empresas empresas espírito santo Coronavírus no ES Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados