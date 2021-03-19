Praias em março: espero que o bom senso prevaleça

Que as restrições nas praias se limitem às aglomerações Crédito: Carlos Alberto Silva

Gosto de andar na praia no começo das manhãs, sobretudo nos dias de lua cheia e de lua nova, quando a maré está bem baixa, a areia está mais dura e plana, o sol não está tão quente e o vento nordeste ainda está bem fraquinho. Pra quem não sabe, as marés de março são as maiores do ano. Por aqui, elas atingem a marca de 1,40m de altura, de 2,20m em João Pessoa e de incríveis 6,00m em São Luís.

Pois as manhãs deste mês de março têm sido mais do que generosas com quem vai pra beira do mar em busca de saúde e distração, se lá isso for possível.

Somos pouquíssimos, os frequentadores habituais da praia da esquerda da Ilha do Boi nesse horário. Posso contar nos dedos: dois ou três casais com criança de colo, uma mulher com um cachorro desses pequenos e enjoados, um homem sarado que percorre, em boa velocidade, muitas idas e voltas, uma moça que se exercita com tiras de elástico, duas senhoras que, pela animação da conversa, devem ser vizinhas de longa data. Dentro d'água, um pequeno grupo de gente disposta faz ginástica sob orientação de um personal.

Outro dia, acompanhei a atracação de uma canoa havaiana com cinco remadores principiantes e um experiente, responsável pelo rumo da embarcação. Sorridentes e vitoriosos, eles rebocaram a canoa praia acima, fizeram selfies ao lado dela e voltaram a remar.

Lá estavam também os dois homens de cabeça branca, que conversam em pé, depois que nadam na beira, em paralelo à praia e sem pressa. Um deles, se interessou pela colher que eu estava fazendo e foi levando ela pra casa, prometendo trazer bambu da fazenda. O amigo fez olho comprido e pediu uma pequena, pra servir pimenta.

Na ponta oeste da praia, três pescadores com roupas apropriadas armavam suas varas e molinetes de última geração e dois rapazes, munidos de cavadeira, tiravam sururu graúdo nas pedras que ficam submersas quando a maré está alta. Pois foi lá também que encontrei um guruçá observando o mundo da boca do seu buraco.

Fazia tempo que não via nenhum deles e nem as borbulhas de corrupto, um animal bem estranho, que tem cabeça de tatuí, barriga mole e cauda de camarão, a isca mais atraente que existe. Falando nisso, não tenho visto bateras e barquinhos com pescadores disputando quem pega mais carapaus, como é tradicional nos meses de março, quando eles passam por aqui em cardumes.

Também é comum acompanhar dois garis da prefeitura rastelando, com boa disposição, a praia inteira e enchendo sacos com o lixo que recolhem, ver a dupla de salva-vidas arrumando o posto de observação do mar e das morenas e a chegada do primeiro vendedor de picolé.

Soube pela imprensa que estão avaliando a conveniência de interditar as praias por uns dias. Espero que o bom senso continue prevalecendo e as restrições se limitem às aglomerações, onde quer que elas aconteçam.