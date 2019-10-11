Home
>
Beleza para todxs
>
Aprenda a fazer contorno com a nova colunista da Revista.Ag

Aprenda a fazer contorno com a nova colunista da Revista.Ag

A  maquiadora e colunista da Revista.Ag  Aline Bretas responde todas as dúvidas e comenta polêmicas sobre essa etapa da make

Imagem de perfil de Aline Bretas

Aline Bretas

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 14:09

 - Atualizado há 6 anos

A colunista da Revista.Ag, Aline Bretas Crédito: Reprodução/ Instagram @alinebretas

O contorno - popularizado por Kim Kardashian -, é um passo que está no ritual de make de muitas capixabas, mas ainda gera dúvidas e polêmicas. E são essas dúvidas, que a maquiadora e colunista da Revista.Ag responde em sua primeira coluna "Beleza para todxs". 

Recomendado para você

Exposição “Gravuras do Mundo em Crise: Imprimindo Justiça”, no Sesc Glória, reúne 36 obras de artistas de 9 países; esta é a primeira vez que mostra vem para o Brasil

Um dos mais prestigiados eventos de gravura contemporânea do mundo em exposição no ES

"Recebi cartas com pedidos de cafés especiais, chocolates artesanais, panetones de longa fermentação que, honestamente, não quero ter que preparar"

Carta do Papai Noel a um cozinheiro capixaba

Lembre-se: festa da empresa também é trabalho, e nossa imagem será percebida. Por isso, a presença é importante!

Festas de final de ano da empresa: como brilhar sem escorregar nas gafes

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza Maquiagem

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais