Aline Bretas

Aprenda a fazer contorno com a nova colunista da Revista.Ag

A maquiadora e colunista da Revista.Ag Aline Bretas responde todas as dúvidas e comenta polêmicas sobre essa etapa da make

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 14:09 - Atualizado há 6 anos

A colunista da Revista.Ag, Aline Bretas Crédito: Reprodução/ Instagram @alinebretas

O contorno - popularizado por Kim Kardashian -, é um passo que está no ritual de make de muitas capixabas, mas ainda gera dúvidas e polêmicas. E são essas dúvidas, que a maquiadora e colunista da Revista.Ag responde em sua primeira coluna "Beleza para todxs".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta