Saiba por que levar o bebê a um osteopata

Muitas vezes esses problemas se revertem em choro excessivo, regurgitação frequente, cólicas, problemas digestivos e refluxo, cólicas, dificuldades na amamentação, problemas de sono, entre outros. Crédito: Anna Zielinska/ Freepik

A osteopatia é uma modalidade de tratamento que considera o corpo como um todo e tem como princípio de que as várias estruturas que o compõem, como articulações, ligamentos, músculos, vísceras e nervos são interdependentes. Dessa forma, trata a real causa do problema ao invés do sintoma restaurando o movimento ideal dessas estruturas e seu funcionamento pleno.

Em adultos contribui para alívio de diversas dores como lombalgia e enxaqueca, reabilita o movimento do corpo, acalma o sono e o estresse, ajuda na evacuação e funções urinárias, alivia dores de ouvido, entre outras queixas. E por que não ter esses benefícios desde cedo?

Ninguém é jovem demais para ir a um osteopata! Levando em consideração que o nascimento por si só já pode ser considerado um trauma, ou um trabalho de parto longo, o uso de fórceps, e que o posicionamento na barriga da mãe pode gerar assimetrias cranianas, justifica-se aí a consulta do seu bebê a alguém bem treinado para tal! Um osteopata será capaz de detectar esses problemas e resolvê-los rapidamente.

Muitas vezes esses problemas se revertem em choro excessivo, regurgitação frequente, cólicas, problemas digestivos e refluxo, cólicas, dificuldades na amamentação, problemas de sono, sinais de ansiedade e bronquite de repetição, entre outros. É importante lembrar que o bebê ainda não verbaliza suas queixas, então dará somente sinais e não sintomas e isso deixa os pais muito aflitos.

E essa aflição é consolada durante a consulta, o osteopata perguntará aos pais como foi a gestação e o nascimento, como são os comportamentos do bebê e avaliará os sinais de diminuição de mobilidades que um corpinho tão pequeno já apresenta. De forma muito suave, colocará o corpo do bebê junto ao seu e realizará manobras sutis e indolores até recuperar o movimento dos tecidos que estão restritos e causando as disfunções mencionadas. Muitas vezes o bebê chora pelo toque de um desconhecido, apesar de não estar em sofrimento, e o choro logo é substituído por um relaxamento profundo, muitas vezes até com sonolência. Os pais podem e devem acalentar seu filho, deixando-o mais seguro para o procedimento.