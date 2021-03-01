O colapso começa com o esgotamento da gente

O colapso que muito se fala do sistema de saúde é, muito antes de um colapso de falta de leitos na UTI, ou balões de oxigênio, um colapso de gente Crédito: prostooleh/Freepik

A pandemia no Brasil segue sem controle. Já temos variantes do vírus, muitos estados já enfrentam dificuldades estruturais, em termos de leitos e equipamentos. A cobertura vacinal ainda está longe de acontecer, estamos lidando em passos de formiga com um vírus que comemora um ano de infecção no país.

Não há cumprimento do isolamento social, não há medidas restritivas de circulação eficientes. Superamos o número de mortos em um dia no Brasil, mais de 1500. Foi um dia extremamente letal, não há o que comemorar. O colapso que muito se fala do sistema de saúde é, muito antes de um colapso de falta de leitos na UTI, ou balões de oxigênio, um colapso de gente.

Não menciono aqui aqueles pacientes que ficam desassistidos, somente. Trago toda a dor das equipes de saúde que há um ano trabalham sem descanso, que experimentam diariamente a frustração de não poder fazer mais do que estão fazendo, e já é tanto!

Peço licença para o uso da ironia, mas o profissional de saúde que atua na linha de frente já está fazendo jejum intermitente forçadamente, ficam muitas vezes durante o plantão inteiro sem comer, já nem sentem fome mais. O colapso começa quando você vê um profissional de saúde que já nem quer mais se desparamentar ou que já carrega as marcas dos equipamentos de proteção, tamanha a dedicação e exaustão. As definições de burnout na área da saúde foram atualizadas.

E o grito sobre o esgotamento de gente deve ser mais alto, assim quem sabe humanizamos a coisa e tocamos aqueles que ainda acham que é uma “gripezinha”. Aquela sensação de afastamento da doença se foi e todos conhecem pelo menos uma pessoa relativamente próxima que não se salvou do vírus.

O que podemos fazer, minimamente, para evitar o colapso de gente? Se você conhece algum trabalhador de saúde que se encontra em atividade na linha de frente, saiba que este possivelmente estará exausto demais para qualquer coisa além do que já faz no trabalho. Que tal perguntar se gostaria daquelas comidinhas congeladas saudáveis? Você pode facilitar em muito garantindo praticidade e mais tempo de descanso, lembre-se de manter o distanciamento para práticas como esta e outras tantas.