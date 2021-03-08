Com quantos pensamentos se faz uma insônia?

Normalmente, a insônia do meio da noite está mais associada com a sonolência excessiva durante o dia Crédito: Shutterstock

O Transtorno da Insônia pode ser caracterizado por uma dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, despertar precoce ou sono não reparador. Muitas vezes, além de experimentar essas queixas, é possível perceber que acompanham irritabilidade, fadiga, falta de energia e desconforto físico, como dor, por exemplo. Normalmente, a insônia do meio da noite está mais associada com a sonolência excessiva durante o dia.

Existem alguns fatores que podem predispor um quadro de insônia, mulheres, pessoas com ansiedade e comportamento ruminativo ou história familiar positiva para insônia podem ter maior probabilidade de desenvolver a queixa. Há ainda, fatores que podem desencadear um início de insônia, como doenças, morte de pessoas próximas, separação e desemprego.

Sabendo que o transtorno de insônia difere do sintoma de insônia por uma questão de temporalidade, consideramos que o quadro se perpetua por mais de três meses, sendo assim, os fatores mencionados acima se somam a atitudes inadequadas em relação ao sono, como tempo excessivo na cama, uso de medicações e cochilos durante o dia.

É perceptível o quanto o componente ansiedade pode predispor, desencadear e perpetuar a queixa de dificuldades no sono. Pensando na ansiedade como uma antecipação de perigo ou algo desconhecido, esta inquietação afeta a mente em forma de excesso de pensamentos e o corpo em forma de tensão muscular. Dessa forma, um estado ansioso pode prejudicar o sono e além de apagar a luz é importante desligar também os pensamentos. Ficar deitado tentando dormir sem estar com sono pode gerar mais ansiedade ainda. Estimula-se leitura e exercícios respiratórios até chegar a sonolência e não se deitar antes disso.

O termo higiene do sono se refere às práticas que melhoram a qualidade, a indução e a manutenção do sono. É interessante expor-se à luz natural durante o dia e evitar ambientes muito iluminados à noite, para condicionar seu corpo a ir desacelerando no fim do dia, de acordo com ciclo circadiano e o relógio biológico. Para recuperar as energias, qualidade e quantidade são importantes, então uma organização do tempo para dormir em média sete horas por noite pode fazer a diferença.

É importante estar em um ambiente confortável que favoreça a sonolência. Controlar som, temperatura e claridade ajudará no processo. Um preparo do corpo com um banho, evitar bebidas estimulantes, excesso de líquidos e alimentos pesados e não praticar atividade física muito vigorosa antes de dormir também levará a atingir o objetivo mais facilmente.