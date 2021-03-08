Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem dormir

Com quantos pensamentos se faz uma insônia?

Ficar deitado tentando dormir sem estar com sono pode gerar mais ansiedade ainda.  Estimula-se leitura e exercícios respiratórios até chegar a sonolência e não se deitar antes disso

Publicado em 08 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 mar 2021 às 02:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Homem com insônia: por que as pessoas estão dormindo tão mal?
Normalmente, a insônia do meio da noite está mais associada com a sonolência excessiva durante o dia Crédito: Shutterstock
O Transtorno da Insônia pode ser caracterizado por uma dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de manter o sono, despertar precoce ou sono não reparador. Muitas vezes, além de experimentar essas queixas, é possível perceber que acompanham irritabilidade, fadiga, falta de energia e desconforto físico, como dor, por exemplo. Normalmente, a insônia do meio da noite está mais associada com a sonolência excessiva durante o dia.
Existem alguns fatores que podem predispor um quadro de insônia, mulheres, pessoas com ansiedade e comportamento ruminativo ou história familiar positiva para insônia podem ter maior probabilidade de desenvolver a queixa. Há ainda, fatores que podem desencadear um início de insônia, como doenças, morte de pessoas próximas, separação e desemprego.
Sabendo que o transtorno de insônia difere do sintoma de insônia por uma questão de temporalidade, consideramos que o quadro se perpetua por mais de três meses, sendo assim, os fatores mencionados acima se somam a atitudes inadequadas em relação ao sono, como tempo excessivo na cama, uso de medicações e cochilos durante o dia.
É perceptível o quanto o componente ansiedade pode predispor, desencadear e perpetuar a queixa de dificuldades no sono. Pensando na ansiedade como uma antecipação de perigo ou algo desconhecido, esta inquietação afeta a mente em forma de excesso de pensamentos e o corpo em forma de tensão muscular. Dessa forma, um estado ansioso pode prejudicar o sono e além de apagar a luz é importante desligar também os pensamentos. Ficar deitado tentando dormir sem estar com sono pode gerar mais ansiedade ainda. Estimula-se leitura e exercícios respiratórios até chegar a sonolência e não se deitar antes disso.
O termo higiene do sono se refere às práticas que melhoram a qualidade, a indução e a manutenção do sono. É interessante expor-se à luz natural durante o dia e evitar ambientes muito iluminados à noite, para condicionar seu corpo a ir desacelerando no fim do dia, de acordo com ciclo circadiano e o relógio biológico. Para recuperar as energias, qualidade e quantidade são importantes, então uma organização do tempo para dormir em média sete horas por noite pode fazer a diferença.
É importante estar em um ambiente confortável que favoreça a sonolência. Controlar som, temperatura e claridade ajudará no processo. Um preparo do corpo com um banho, evitar bebidas estimulantes, excesso de líquidos e alimentos pesados e não praticar atividade física muito vigorosa antes de dormir também levará a atingir o objetivo mais facilmente.
Tenha bons sonhos!

Veja Também

O colapso começa com o esgotamento da gente

E se formos altruístas?

Carta às pessoas com dor crônica

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

Tópicos Relacionados

opinião Sono
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados