Envelhecimento: veja como a desidratação pode nos distanciar da longevidade

Com o envelhecimento, a proporção de água no corpo humano reduz de 70% do peso corporal enquanto recém-nascidos, para 60% na infância e até 50% em idosos Crédito: Freepik

Muito se fala sobre o quadro de desidratação que acomete o idoso, sempre lembrando os sinais que o corpo costuma mandar nessa situação. Há desorientação, dor de cabeça, lábios rachados, pele seca, urina escura e escassa. Há toda uma explicação na falta de sede que ocorre no idoso por má adaptação da termorregulação corporal, ou ainda a senescência dos rins, sempre associando a desidratação ao envelhecimento.

Toda a concordância em saúde sobre o assunto gira em torno do fato que envelhecemos e com isso desidratamos, mas será que a reflexão não está na afirmação de que envelhecemos porque desidratamos?

Com o envelhecimento, a proporção de água no corpo humano reduz de 70% do peso corporal enquanto recém-nascidos, para 60% na infância e até 50% em idosos. Uma das principais causas está na diminuição das reservas corporais de água com a idade, estamos falando da perda de massa muscular. Desidratamos, logo, envelhecemos.

Além disso, há uma diminuição na função renal devido a mudanças estruturais, como a diminuição do tamanho dos rins, por exemplo. Sabe-se que a cada década, o fluxo sanguíneo renal diminui cerca de 10%, contribuindo para uma maior perda de água. Envelhecemos, logo, desidratamos.

Por fim, regulações hormonais fazem com que a sede e a reserva de fluidos seja menor em idosos. O uso de alguns medicamentos também influencia na regulação da temperatura corporal do idoso, fazendo com que o equilíbrio dos líquidos do corpo fique prejudicado.

Um idoso com um decréscimo de água corporal total de 2% pode resultar em alterações significativas em termos físicos, oculomotores, psicomotores e cognitivos. Um corpo em desidratação perde sua capacidade de realizar funções importantes, acelerando o processo de incapacidades funcionais, típicas do envelhecimento.