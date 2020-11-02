Dia de Finados e a saúde de quem fica

O acolhimento e a escuta tem um papel valioso no processo e colocar-se ao lado de quem sofre. Crédito: Ricardo Medeiros

“O céu chora nesta data.” Foi o que sempre ouvi, as pessoas ficam melancólicas em seus rituais, o dia fica nublado e chuvoso, o recolhimento reflete uma sociedade individualizada em suas perdas e seu amadurecimento pessoal.

Lembramo-nos daquela pessoa que não está mais entre nós. Raramente nos lembramos de quem ainda está, que cuidou até o fim quando o fim foi anunciado com antecedência ou que não pode se despedir devido a uma perda abrupta. Quem cuida de quem cuidou até as últimas falências da vida? Quem cuida de quem não se preparou para separação?

Seja qual for o motivo do desenlace, há, em quem fica, um conjunto de reações não lineares que chamamos de luto. O processo é lento e pessoal, a digressão é desafiadora, solitária, necessária. Apesar de viver o luto ser importante, temos que atentar para as manifestações físicas associadas e garantir a saúde neste momento de tristeza.

E quem sofre não quer sobrecarregar os outros, segue em seu caminho de atribuir sentido àquela perda enquanto experimenta diminuição do apetite, insônia, palpitação, problemas digestivos. Muito da rotina se reverte em falta, muito da solução se reverte em sedação. Sedar para não sentir, não sentir para não falar. Precisamos ouvir aqueles que ficam, pois uma vez que se calam, o corpo fala.

O corpo falará em forma de dores sem explicação, de depressão, de sintomas de ansiedade e de estresse pós-traumático, de incapacidade de repousar e relaxar. Não há fuga ou separação dos aspectos biopsicossociais e com isso, o luto implica em acometimentos físicos, psicológicos e do pertencimento comunitário e familiar.

O acolhimento e a escuta tem um papel valioso no processo e colocar-se ao lado de quem sofre respeitando o seu tempo pode ser uma grande demonstração de companheirismo e cuidado.

Conversar com familiares sobre como gostaria que fosse seu fim, criar laços saudáveis, aproveitar bons momentos em vida, desfrutar de hábitos que levam a longevidade, fortalecer a caridade e amar sem medo de sentir, podem ser boas medidas para a vida, tanto para quem se despede e vai, quanto para quem se despede e fica.