Receitas do petróleo encolhem e arrecadação do ES anda de lado no primeiro trimestre de 2025

O governo do Estado do Espírito Santo fechou o primeiro trimestre de 2025 com uma arrecadação de R$ 8,981 bilhões, uma variação real (descontada a inflação do período) negativa em 0,1% em relação ao mesmo período de 2024. Uma estabilidade. Fontes relevantes, caso do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), com uma entrada de R$ 5,22 bilhões, performaram acima do previsto no orçamento e acima da inflação, entretanto, as receitas do petróleo acabaram muito frustradas. A previsão era de arrecadar R$ 441 milhões com royalties e participações especiais entre janeiro e março, mas a realidade foi bem diferente: R$ 242 milhões, 45,1% abaixo do previsto.