AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Energia

Plano de negócios: Petrobras vai investir R$ 25 bi no ES até 2028

O investimento global, entre 2024 e 2028, será de US$ 102 bilhões, quase meio trilhão de reais. Grande parte dos recursos irá para exploração e produção de petróleo e gás

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

18 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras vai investir pelo menos R$ 25 bilhões no Espírito Santo até 2028. É o que está no plano de negócios da companhia, anunciado no final de novembro. O investimento global, entre 2024 e 2028, será de US$ 102 bilhões, quase meio trilhão de reais. Assim como no resto do Brasil, grande parte dos recursos, aqui no Estado, irá para exploração e produção de petróleo e gás natural.
“A nossa nova plataforma de produção, Maria Quitéria, com capacidade para 100 mil barris por dia, começa a funcionar, no Parque das Baleias, Sul do Espírito Santo, em 2025. Trata-se de um investimento de grande porte. Também faremos, ao longo dos próximos quatro anos, várias interligações de novos poços de produção com plataformas já em funcionamento, isso significa um ganho expressivo de produtividade para a operação capixaba, afinal, temos uma elevação de produção sem colocar uma nova plataforma em funcionamento”, explicou a gerente da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda.
Também estão nesses R$ 25 bilhões os aportes que a companhia fará nos estudos de viabilidade para a instalação de mais uma plataforma no Espírito Santo, nas regiões de pré e pós-sal do Parque das Baleias. “Estamos autorizados pela companhia a iniciar os estudos, trata-se de um processo que, tudo dando certo, leva alguns anos até a implantação, até o final da década. É uma demanda relevante por investimentos”.
Os aportes em projetos de energia renovável, caso da eólica offshore - a Petrobras tem três parques previstos para o Sul do Estado e divisa com o Rio -, não estão nesse pacote de R$ 25 bi, portanto, a expectativa de mais investimentos do que o previsto é positiva.

Veja Também

Venda de café dispara e exportações do agro no ES devem superar os US$ 2 bi

Como previsto, Lula não traz definições sobre ferrovia, 101 e 262

Gigante europeia quer construir usina de dessalinização de água no ES

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Petrobras Investimento Petróleo e gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial
Sede da Apex Empresarial
Justiça dá 30 dias para Apex pedir recuperação judicial; dívida é de quase R$ 1 bilhão
Imagem de destaque
Perfis nas redes sociais espalharam informações falsas e incentivaram nova travessia de migrantes para Ceuta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados