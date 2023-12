Plano de negócios: Petrobras vai investir R$ 25 bi no ES até 2028

A Petrobras vai investir pelo menos R$ 25 bilhões no Espírito Santo até 2028. É o que está no plano de negócios da companhia, anunciado no final de novembro. O investimento global, entre 2024 e 2028, será de US$ 102 bilhões, quase meio trilhão de reais. Assim como no resto do Brasil, grande parte dos recursos, aqui no Estado, irá para exploração e produção de petróleo e gás natural.



“A nossa nova plataforma de produção, Maria Quitéria, com capacidade para 100 mil barris por dia, começa a funcionar, no Parque das Baleias, Sul do Espírito Santo, em 2025. Trata-se de um investimento de grande porte. Também faremos, ao longo dos próximos quatro anos, várias interligações de novos poços de produção com plataformas já em funcionamento, isso significa um ganho expressivo de produtividade para a operação capixaba, afinal, temos uma elevação de produção sem colocar uma nova plataforma em funcionamento”, explicou a gerente da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda.