Em expansão, Grupo Boa Praça abre loja em Vila Velha

Trabalhadores da construção civil usam equipamentos de segurança Crédito: Carlos Alberto Silva

Especializado em prestar serviços e comercializar produtos (alimentos, lubrificantes, máquinas, acessórios e ferramentas) para os segmentos marítimo, industrial e construção civil, o grupo capixaba Boa Praça está em franco crescimento. A expectativa é fechar 2023 com um faturamento de R$ 140 milhões, 40% acima do que foi registrado no ano passado. Até 2026, a perspectiva é chegar aos R$ 300 milhões, ou seja, mais do que dobrar de tamanho.

Para isso, o Boa Praça está ampliando sua cobertura. A empresa vai inaugurar uma loja Boa Praça EPI, especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, em Vila Velha, na avenida Carlos Lindenberg. Um investimento de mais de R$ 1 milhão. Assim, a companhia passa a ter unidades em Vila Velha, Vitória, Rio de Janeiro e Macaé.

“Com uma das maiores economias do estado e apresentando uma grande diversificação, percebemos que Vila Velha é uma cidade que possui uma ampla demanda por esses equipamentos. Sendo assim, percebemos que tínhamos essa janela de oportunidade", assinalou Gustavo Cunha, executivo do Grupo Boa Praça. O faturamento esperado para a loja é R$ 500 mil por mês. O Boa Praça está de olho na expansão dos seguintes setores na cidade: comércio, serviços, construção civil e operações logísticas.

A loja de Vila Velha é a primeira da nova rodada de expansão. Há estudos em curso para que o grupo chegue a mais cidades do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro.

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