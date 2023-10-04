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Negócios

Em expansão, Grupo Boa Praça abre loja em Vila Velha

Especializado em prestar serviços e comercializar produtos para os segmentos marítimo, industrial e construção civil, grupo capixaba deve faturar R$ 140 milhões, em 2023

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

04 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Construção civil
Trabalhadores da construção civil usam equipamentos de segurança Crédito: Carlos Alberto Silva
Especializado em prestar serviços e comercializar produtos (alimentos, lubrificantes, máquinas, acessórios e ferramentas) para os segmentos marítimo, industrial e construção civil, o grupo capixaba Boa Praça está em franco crescimento. A expectativa é fechar 2023 com um faturamento de R$ 140 milhões, 40% acima do que foi registrado no ano passado. Até 2026, a perspectiva é chegar aos R$ 300 milhões, ou seja, mais do que dobrar de tamanho.
Para isso, o Boa Praça está ampliando sua cobertura. A empresa vai inaugurar uma loja Boa Praça EPI, especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, em Vila Velha, na avenida Carlos Lindenberg. Um investimento de mais de R$ 1 milhão. Assim, a companhia passa a ter unidades em Vila Velha, Vitória, Rio de Janeiro e Macaé.
“Com uma das maiores economias do estado e apresentando uma grande diversificação, percebemos que Vila Velha é uma cidade que possui uma ampla demanda por esses equipamentos. Sendo assim, percebemos que tínhamos essa janela de oportunidade", assinalou Gustavo Cunha, executivo do Grupo Boa Praça. O faturamento esperado para a loja é R$ 500 mil por mês. O Boa Praça está de olho na expansão dos seguintes setores na cidade: comércio, serviços, construção civil e operações logísticas.
A loja de Vila Velha é a primeira da nova rodada de expansão. Há estudos em curso para que o grupo chegue a mais cidades do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro.
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Saio para alguns dias de férias. A coluna volta a ser publicada no início da semana que vem.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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