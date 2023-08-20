Distribuidora do Grupo Contauto cresce e faz novos investimentos

Área da Contauto, na Serra, onde está montado o centro de distribuição Crédito: Divulgação/Contauto

Inaugurada no ano passado como uma das alternativas encontradas pelo Grupo Contauto para manter seus negócios após a súbita saída da Ford - parceira de décadas da empresa fundada por Apolo Rizk - do Brasil, a Contauto Distribuidora vem expandindo as parcerias e as vendas têm melhorando consideravelmente. Os investimentos em estrutura, sistemas e produtos superam os R$ 10 milhões.

Em janeiro de 2022, foram vendidos nove mil litros de lubrificantes. Em 2023, foi registrada, em média, a venda de 150 mil litros mensais. Em abril, a empresa se tornou distribuidor autorizado da marca de pneus Pirelli, o que demandou um aporte inicial de R$ 3,5 milhões. Trata-se de uma parceria exclusiva para linha leve e a meta é vender 5 mil pneus por mês.

Diante da expansão, a Contauto agora está investindo na verticalização do centro de distribuição da empresa, localizado na Serra, em uma área de 15 mil m² às margens da BR 101. O investimento em estrutura e aquisição de novos equipamentos ultrapassa os R$ 2,5 milhões.