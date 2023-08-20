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Distribuidora do Grupo Contauto cresce e faz novos investimentos

Os investimentos em estrutura, sistemas e produtos superam os R$ 10 milhões. Em pouco mais de um ano, a venda média mensal de lubrificantes cresceu mais de 15 vezes

Públicado em 

20 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Área da Contauto, na Serra
Área da Contauto, na Serra, onde está montado o centro de distribuição Crédito: Divulgação/Contauto
Inaugurada no ano passado como uma das alternativas encontradas pelo Grupo Contauto para manter seus negócios após a súbita saída da Ford - parceira de décadas da empresa fundada por Apolo Rizk - do Brasil, a Contauto Distribuidora vem expandindo as parcerias e as vendas têm melhorando consideravelmente. Os investimentos em estrutura, sistemas e produtos superam os R$ 10 milhões.
Em janeiro de 2022, foram vendidos nove mil litros de lubrificantes. Em 2023, foi registrada, em média, a venda de 150 mil litros mensais. Em abril, a empresa se tornou distribuidor autorizado da marca de pneus Pirelli, o que demandou um aporte inicial de R$ 3,5 milhões. Trata-se de uma parceria exclusiva para linha leve e a meta é vender 5 mil pneus por mês.
Diante da expansão, a Contauto agora está investindo na verticalização do centro de distribuição da empresa, localizado na Serra, em uma área de 15 mil m² às margens da BR 101. O investimento em estrutura e aquisição de novos equipamentos ultrapassa os R$ 2,5 milhões.
Com mais de 50 anos de história, o Grupo Contauto era a grande parceira da Ford no Espírito Santo. Quando, em janeiro de 2021, os norte-americanos anunciaram o encerramento da produção de veículos no Brasil, sem qualquer aviso prévio aos concessionários, os executivos da Contauto passaram a buscar alternativas para o vácuo deixado pela operação da Ford. De lá para cá, foi criada uma revenda multimarcas, um autocenter, o consórcio voltou a operar e, agora, o lançamento da CNTT Distribuidora. Em paralelo, foi ampliado o investimento da Moto Vena (concessionária de motocicletas Honda) e a Contauto, no mercado de caminhões, passou a representar as montadoras chinesas Foton e Keyu.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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