Contauto Distribuidora já enxerga faturamento superior a R$ 100 milhões

Fundada em 2021, na esteira do fim do contrato de décadas da Ford com o Grupo Contauto (no início de 2021) e da morte do idealizador do grupo, Apolo Rizk (em setembro de 2021), a Contauto Distribuidora vem performando além das expectativas. Especializada em mercado automotivo, a expectativa é fechar 2024 com R$ 75 milhões em receitas e superar os R$ 100 milhões no ano que vem.