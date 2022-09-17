Com o mercado de motocicletas aquecido, Moto Vena busca expansão

A Moto Vena, uma das mais relevantes e tradicionais concessionárias de motocicletas do Estado, está querendo se expandir. Dona de sete lojas da Honda no Estado, a empresa mantém contato com a montadora para ampliar o número de revendas e está de olho em oportunidades para a compra de concorrentes. A Vena vende algo perto de 50% das motocicletas Honda que circulam pela Grande Vitória. A marca japonesa responde por 70% do mercado local.
"Nós estamos em conversas com a Honda sobre novos pontos de venda e também observando oportunidades no mercado. Estamos em busca de expandir a nossa presença", explicou Gabriel Rizk, diretor da Moto Vena. O executivo também está analisando o norte do Rio, leste de Minas e sul da Bahia.
O mercado de motocicletas novas está recuperando o fôlego após uma sequência de anos complicados. Até agosto, foram vendidas 17.375 no Estado. Mantido o ritmo, as 24.385 comercializadas no ano passado serão superadas. Assim sendo, será o melhor ano desde 2014, quando foram vendidas 27.512 motocicletas no Estado. O melhor ano da série histórica do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), iniciada em 1999, foi 2008, com 50.729 motocicletas comercializadas. Ou seja, apesar de tudo, ainda estamos bem distantes do topo histórico.