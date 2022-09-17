Com o mercado de motocicletas aquecido, Moto Vena busca expansão

Concessionária Moto Vena em Vila Velha Crédito: Moto Vena/Divulgação

A Moto Vena, uma das mais relevantes e tradicionais concessionárias de motocicletas do Estado, está querendo se expandir. Dona de sete lojas da Honda no Estado, a empresa mantém contato com a montadora para ampliar o número de revendas e está de olho em oportunidades para a compra de concorrentes. A Vena vende algo perto de 50% das motocicletas Honda que circulam pela Grande Vitória. A marca japonesa responde por 70% do mercado local.

"Nós estamos em conversas com a Honda sobre novos pontos de venda e também observando oportunidades no mercado. Estamos em busca de expandir a nossa presença", explicou Gabriel Rizk, diretor da Moto Vena. O executivo também está analisando o norte do Rio, leste de Minas e sul da Bahia.