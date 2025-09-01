Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Após tarifaço, demanda aumenta e feira de rochas em SP vai dobrar de tamanho

O Espírito Santo responde por cerca de 80% da indústria brasileira de rochas. O faturamento anual do setor, no Estado, fica na casa do R$ 15 bilhões

Vitória
Publicado em 01/09/2025 às 17h25
Marmomac Brazil, feira de rochas realizadae, em 2025, em São Paulo
Marmomac Brazil, feira de rochas realizada, em 2025, em São Paulo. Crédito: Divulgação/Marmomac Brazil

Na tentativa brasileira de fazer com que os norte-americanos recuem da tarifa de 50% em cima das exportações, as negociações estão caminhando. Não na velocidade desejada, mas andam. Em paralelo, os empresários já perceberam que é importante buscar novos mercados para diluir o risco do negócio. O movimento ficou claro com o forte aumento da procura por estandes para a Marmomac Brazil do ano que vem, que será realizada entre 24 e 26 de fevereiro, em São Paulo. Trata-se do segundo ano consecutivo que o evento, um dos mais importantes do setor, é realizado fora de Vitória.

"A procura por espaços cresceu muito depois do anúncio dos Estados Unidos (9 de julho). As vendas vinham em ritmo normal, mas a coisa acelerou fortemente nos últimos 45 dias. Os empresários perceberam a necessidade de falar com outros compradores, a feira de São Paulo possibilita isso. É forte para o mercado interno, já que as grandes construtoras e arquitetos estão ali, e para o mercado externo também. Tivemos visitantes de mais de 75 diferentes países, na edição de 2025, e queremos ir além em 2026", explicou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa responsável pela feira.

O aumento da procura garantiu um evento com o dobro de tamanho. "Já tínhamos tomado a decisão de utilizar dois pavilhões do Anhembi, o que dá 24 mil m², com o aumento da demanda, já estamos com boa parte dos estandes negociados. Foi além das expectativas, agora é trabalhar junto com o setor para atender às expectativas".

O Espírito Santo responde por cerca de 80% da indústria brasileira de rochas. O faturamento anual do setor, no Estado, fica na casa do R$ 15 bilhões. 

Veja também

Fundo de investimento compra metade de complexo logístico em Cariacica
"Preocupa a insensibilidade da Vale com um compromisso assumido com o ES”, dispara Casagrande
Grupo 21Vinte7, dono do Barlavento e Repique, terá novas casas em Vitória, Serra e VV

A Gazeta integra o

Saiba mais
Donald Trump Economia Espírito Santo Estados Unidos Rochas Ornamentais indústria ES Sul ES Norte Região Serrana Região Noroeste do ES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.