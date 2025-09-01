Após tarifaço, demanda aumenta e feira de rochas em SP vai dobrar de tamanho

Marmomac Brazil, feira de rochas realizada, em 2025, em São Paulo. Crédito: Divulgação/Marmomac Brazil

Na tentativa brasileira de fazer com que os norte-americanos recuem da tarifa de 50% em cima das exportações, as negociações estão caminhando. Não na velocidade desejada, mas andam. Em paralelo, os empresários já perceberam que é importante buscar novos mercados para diluir o risco do negócio. O movimento ficou claro com o forte aumento da procura por estandes para a Marmomac Brazil do ano que vem, que será realizada entre 24 e 26 de fevereiro, em São Paulo. Trata-se do segundo ano consecutivo que o evento, um dos mais importantes do setor, é realizado fora de Vitória.

"A procura por espaços cresceu muito depois do anúncio dos Estados Unidos (9 de julho). As vendas vinham em ritmo normal, mas a coisa acelerou fortemente nos últimos 45 dias. Os empresários perceberam a necessidade de falar com outros compradores, a feira de São Paulo possibilita isso. É forte para o mercado interno, já que as grandes construtoras e arquitetos estão ali, e para o mercado externo também. Tivemos visitantes de mais de 75 diferentes países, na edição de 2025, e queremos ir além em 2026", explicou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa responsável pela feira.

O aumento da procura garantiu um evento com o dobro de tamanho. "Já tínhamos tomado a decisão de utilizar dois pavilhões do Anhembi, o que dá 24 mil m², com o aumento da demanda, já estamos com boa parte dos estandes negociados. Foi além das expectativas, agora é trabalhar junto com o setor para atender às expectativas".

O Espírito Santo responde por cerca de 80% da indústria brasileira de rochas. O faturamento anual do setor, no Estado, fica na casa do R$ 15 bilhões.

A Gazeta integra o Saiba mais