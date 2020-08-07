Termômetros podem registrar mínima de 9?°C no fim de semana no ES

A sexta-feira começou nublada, fria e com chuva na Grande Vitória. O cenário deve se repetir em boa parte do fim de semana Crédito: Ricardo Medeiros

A sexta-feira (07) começou fria e com chuva fina em praticamente todas as regiões do Estado. O cenário que se estabeleceu nos últimos dias vai ser o mesmo que o capixaba encontrará no final de semana, especialmente neste sábado (08).

De acordo com as previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , no sábado o transporte de umidade do mar para o continente deixa o dia com previsão de chuvas esparsas em alguns momentos em grande parte do Espírito Santo. A chuva é esperada de maneira mais frequente durante a madrugada e manhã. A temperatura diurna diminui um pouco, não passando dos 25 °C na Capital. Já a mínima esperada para a Região Metropolitana fica em 18 °C.

Frio mesmo vão sentir os moradores da Região Serrana, nas áreas mais elevadas os termômetros podem ficar abaixo dos 10 °C e a máxima não ultrapassa os 23 °C.

Nas demais regiões, as temperaturas devem ficar amenas, oscilando entre manhãs mais frias, como esperado em Mantenópolis e Alto Rio Novo, onde a mínima é de 12 °C, enquanto a máxima no Estado não chega aos 30 °C, como esperado para as cidades do Norte capixaba.

DOMINGO

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