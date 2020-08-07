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Segue o frio

Termômetros podem registrar mínima de 9?°C no fim de semana no ES

Previsões climáticas do Incaper apontam que sábado (08) e domingo (09) têm previsão de temperaturas amenas, com bastante frio na Região Serrana. Chuva fina também podem ocorrer, especialmente neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 10:53

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 10:53

Clima
A sexta-feira começou nublada, fria e com chuva na Grande Vitória. O cenário deve se repetir em boa parte do fim de semana Crédito: Ricardo Medeiros
A sexta-feira (07) começou fria e com chuva fina em praticamente todas as regiões do Estado. O cenário que se estabeleceu nos últimos dias vai ser o mesmo que o capixaba encontrará no final de semana, especialmente neste sábado (08).
De acordo com as previsões do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no sábado o transporte de umidade do mar para o continente deixa o dia com previsão de chuvas esparsas em alguns momentos em grande parte do Espírito Santo. A chuva é esperada de maneira mais frequente durante a madrugada e manhã. A temperatura diurna diminui um pouco, não passando dos 25 °C na Capital. Já a mínima esperada para a Região Metropolitana fica em 18 °C.

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Frio mesmo vão sentir os moradores da Região Serrana, nas áreas mais elevadas os termômetros podem ficar abaixo dos 10 °C e a máxima não ultrapassa os 23 °C.
Nas demais regiões, as temperaturas devem ficar amenas, oscilando entre manhãs mais frias, como esperado em Mantenópolis e Alto Rio Novo, onde a mínima é de 12 °C, enquanto a máxima no Estado não chega aos 30 °C, como esperado para as cidades do Norte capixaba.

DOMINGO

Termômetros podem registrar mínima de 9 graus no fim de semana no ES
No domingo o panorama climático começa a mudar e a frente fria perde força. O dia terá predomínio de sol ao longo do dia por todo o Estado. A partir da tarde são esperadas chuvas rápidas em trechos das regiões Norte e Nordeste. As temperaturas diurnas aumentam em todas as regiões, porém sem causar a sensação de muito calor. Em Vitória, as temperaturas ficarão entre 19 °C e 26 °C.

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