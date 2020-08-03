Termômetros marcam mínima de 4,9?°C nos primeiros dias de agosto no ES

O primeiro final de semana de agosto foi gelado para o capixaba em todas as regiões do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Embora tenha feito muito frio, a temperatura aferida em Aracê, distrito de Domingos Martins, ficou 1,5 °C acima da mais baixa já registrada no ano até o momento, ocorrida no dia 28 de maio.

Segundo o Incaper, a explicação para a "friaca" recente foi devido à atuação da massa de ar de origem polar. A passagem de uma frente fria no último final de semana, provocou queda das temperaturas pelo Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Termômetros marcam mínima de 4,9? graus nos primeiros dias de agosto no ES

16 °C na estação localizada no Aeroporto. Por apenas um grau a temperatura não se igualou à mínima que a Capital já registrou neste ano, no dia 27 de maio, quando a madrugada registrou 15 °C. Em Vitória , por exemplo, a mínima foi dena estação localizada no Aeroporto. Por apenas um grau a temperatura não se igualou à mínima que a Capital já registrou neste ano, no dia 27 de maio, quando a madrugada registrou 15 °C.

Santa Teresa, também na Região Serrana, e Iúna, no Caparaó, também tiveram noites muito frias, com 10,1 °C e 9,1 °C, respectivamente.

Para os próximos dias, o Incaper prevê dias mais quentes, porém as temperaturas seguirão mais baixas nas madrugadas de terça (04) e também quarta-feira (05).