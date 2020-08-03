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Tempo frio

Termômetros marcam mínima de 4,9?°C nos primeiros dias de agosto no ES

Além da chuva, o capixaba teve de lidar com baixas temperaturas no sábado (01) e domingo (02) e a mínima foi registrada na madrugada desta segunda-feira (03). Na Capital, a mínima foi de 16 °C, segundo o Incaper

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:36
Frio no ES
O primeiro final de semana de agosto foi gelado para o capixaba em todas as regiões do Estado Crédito: Ricardo Medeiros 
Para quem gosta do frio, o mês de agosto começou ideal para curtir temperaturas mais baixas. Os dois primeiros dias do oitavo mês do ano foram gelados em praticamente todo o Espírito Santo e os termômetros registraram temperatura mínima de 4,9 °C em Domingos Martins, na Região Serrana, a mais baixa entre todas as áreas monitoradas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na madrugada desta segunda-feira (03).

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Embora tenha feito muito frio, a temperatura aferida em Aracê, distrito de Domingos Martins, ficou 1,5 °C acima da mais baixa já registrada no ano até o momento, ocorrida no dia 28 de maio.
Segundo o Incaper, a explicação para a "friaca" recente foi devido à atuação da massa de ar de origem polar. A passagem de uma frente fria no último final de semana, provocou queda das temperaturas pelo Espírito Santo.
Termômetros marcam mínima de 4,9? graus nos primeiros dias de agosto no ES
Em Vitória, por exemplo, a mínima foi de 16 °C na estação localizada no Aeroporto. Por apenas um grau a temperatura não se igualou à mínima que a Capital já registrou neste ano, no dia 27 de maio, quando a madrugada registrou 15 °C.
Santa Teresa, também na Região Serrana, e Iúna, no Caparaó, também tiveram noites muito frias, com 10,1 °C e 9,1 °C, respectivamente.
Para os próximos dias, o Incaper prevê dias mais quentes, porém as temperaturas seguirão mais baixas nas madrugadas de terça (04) e também quarta-feira (05).
Na Grande Vitória, a máxima ao longo desta segunda-feira (03) não ultrapassa os 24 °C. Pode chover fraco nas cidades litorâneas do Estado e nas cidades do Norte. Nas demais áreas, variação de nuvens, sem expectativa de chuva.

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