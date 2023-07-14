62.97 km/h, conforme dados da concessionária Os meteorologistas avisaram: o tempo no Espírito Santo virou e os ventos se tornaram mais intensos nesta sexta-feira (14). Na Terceira Ponte , que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, eles já atingiram, conforme dados da concessionária Rodosol , que administra a via.

Na marcação do anemômetro — equipamento que mede a velocidade do vento —, os quase 63 km/h foram registrados às 15h45. Apesar da ventania, o trânsito segue normalmente no trecho, sem qualquer intercorrência devido ao tempo.

Já separou o casaco?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para declínio de temperatura, válido das 10h da manhã de quinta-feira (13) até as 10h da manhã de sábado (15). Segundo o órgão, pode haver queda de até 5 °C nos termômetros. Essa queda da temperatura decorre de uma massa de ar frio que deve passar pelo Estado neste fim de semana.

Há também um alerta amarelo, de perigo potencial, para ventos costeiros por boa parte do litoral do Espírito Santo, válido até o final desta sexta-feira.

Your browser does not support the audio element. Tempo vira, fecha e ventos na Terceira Ponte ultrapassam os 60 km/h

O dia que a ponte fechou por ventos

Em entrevista à CBN Vitória no ano passado, o diretor Geraldo Dadalto, da Rodosol, explicou que são considerados vários fatores para um possível fechamento da via, tais como direção do vento, chuva e visibilidade nas pistas. Há também duas velocidades usadas como parâmetro:

110 km/h: é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte;



é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte; 120 km/h: é o limite de fechamento total da Terceira Ponte, incluindo carros, caminhões e ônibus.

