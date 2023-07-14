Os meteorologistas avisaram: o tempo no Espírito Santo virou e os ventos se tornaram mais intensos nesta sexta-feira (14). Na Terceira Ponte, que liga os municípios de Vitória e Vila Velha, eles já atingiram 62.97 km/h, conforme dados da concessionária Rodosol, que administra a via.
Na marcação do anemômetro — equipamento que mede a velocidade do vento —, os quase 63 km/h foram registrados às 15h45. Apesar da ventania, o trânsito segue normalmente no trecho, sem qualquer intercorrência devido ao tempo.
Já separou o casaco?
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para declínio de temperatura, válido das 10h da manhã de quinta-feira (13) até as 10h da manhã de sábado (15). Segundo o órgão, pode haver queda de até 5 °C nos termômetros. Essa queda da temperatura decorre de uma massa de ar frio que deve passar pelo Estado neste fim de semana.
Há também um alerta amarelo, de perigo potencial, para ventos costeiros por boa parte do litoral do Espírito Santo, válido até o final desta sexta-feira.
Tempo vira, fecha e ventos na Terceira Ponte ultrapassam os 60 km/h
O dia que a ponte fechou por ventos
A Terceira Ponte só fechou uma vez por causa de ventania, em um dia marcado pelo intenso mau tempo na Grande Vitória: 19 de novembro de 2010. Na ocasião, as rajadas superaram a marca dos 119 km/h.
Em entrevista à CBN Vitória no ano passado, o diretor Geraldo Dadalto, da Rodosol, explicou que são considerados vários fatores para um possível fechamento da via, tais como direção do vento, chuva e visibilidade nas pistas. Há também duas velocidades usadas como parâmetro:
- 110 km/h: é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte;
- 120 km/h: é o limite de fechamento total da Terceira Ponte, incluindo carros, caminhões e ônibus.
Segundo ele, ainda é sugerido que motos não passem pela via quando os ventos atingirem 90 km/h. Em casos em que motoristas enfrentem ventanias já sobre a Terceira Ponte, a orientação é reduzir a velocidade do automóvel, seja ele qual for, e seguir até o município de Vitória ou Vila Velha.