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Onda de calor

Temperaturas vão aumentar e podem chegar a 35°C nesta semana no ES

Fenômeno decorre de uma área de alta pressão na parte média da atmosfera, que mantém o ar seco e quente e intensifica o ar quente
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 abr 2024 às 07:17

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 07:17

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Jovem Salta na baía de Vitória na Praça do Papa. Dia de calor na Grande Vitória - Editoria: CIdades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Jovem Salta na baía de Vitória na Praça do Papa em dia de calor na Capital Crédito: Vitor Jubini
A quarta onda de calor de 2024 começou em Estados do Centro-Sul do Brasil. O Espírito Santo não está entre as regiões atingidas diretamente pelo fenômeno, mas também terá aumento nas temperaturas. Na Grande Vitória, a máxima pode chegar a 35 °C nos próximos dias, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Embora haja aumento na temperatura também no Espírito Santo, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas ficam 5 °C acima da média durante pelo menos cinco dias consecutivos, o que ocorre no Centro-Sul do Brasil. Em outras localidades ao redor, como no território capixaba, os termômetros ficam entre 3 °C a 5 °C mais quente, não estando dentro da área abrangida pelo fenômeno. Confira no mapa abaixo.
Climatempo
Nova onda de calor se forma nesta semana e temperaturas aumentam no ES Crédito: Climatempo
  • Temperaturas no Espírito Santo até quinta-feira (25)
  • Grande Vitória: 35 °C
  • Região Sul: 34 °C
  • Região Noroeste: 34 °C
  • Região Norte: 32 °C
  • Região Serrana: 31 °C

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O que vai provocar esse calorão no Brasil? 

A empresa de meteorologia Climatempo explica que esse calorão decorre de uma área de alta pressão na média atmosfera que ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e lentamente migrará para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e início de maio.
Como esse sistema ficará praticamente estacionado sobre áreas do Centro-Sul brasileiro por uma sequência de dias, ele atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste, resultando na manutenção do ar seco e intensificação do ar quente.

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