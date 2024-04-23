Temperaturas vão aumentar e podem chegar a 35°C nesta semana no ES

Jovem Salta na baía de Vitória na Praça do Papa em dia de calor na Capital Crédito: Vitor Jubini

Embora haja aumento na temperatura também no Espírito Santo, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas ficam 5 °C acima da média durante pelo menos cinco dias consecutivos, o que ocorre no Centro-Sul do Brasil. Em outras localidades ao redor, como no território capixaba, os termômetros ficam entre 3 °C a 5 °C mais quente, não estando dentro da área abrangida pelo fenômeno. Confira no mapa abaixo.

Nova onda de calor se forma nesta semana e temperaturas aumentam no ES Crédito: Climatempo

Temperaturas no Espírito Santo até quinta-feira (25)

Grande Vitória: 35 °C

Região Sul: 34 °C

Região Noroeste: 34 °C

Região Norte: 32 °C

Região Serrana: 31 °C

O que vai provocar esse calorão no Brasil?

A empresa de meteorologia Climatempo explica que esse calorão decorre de uma área de alta pressão na média atmosfera que ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e lentamente migrará para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e início de maio.