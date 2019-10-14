Previsão do Tempo

Semana começa com temperatura acima de 30 graus no Espírito Santo

Mas, nos próximos dias, a previsão é de pancadas de chuvas para o Estado, de acordo com informações do Climatempo

Publicado em 14 de outubro de 2019

Segunda-feira ensolarada na Grande Vitória Crédito: Caíque Verli

A segunda-feira (14) começou com sol forte no Espírito Santo e, de acordo com informações do Climatempo, o dia vai continuar quente na parte tarde, sendo a máxima de 33 graus. Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, mas no litoral sul algumas rajadas podem ser fortes.

CHUVA

Mesmo com esse calorzão, há uma aproximação de chuva passageira ainda nesta semana. Segundo informações do Climatempo, a partir desta terça-feira (15), ocorrerão pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quarta-feira (16), sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.

