A nebulosidade deverá aumentar no próximo domingo e aguaceiros poderão ocorrer ao longo do dia Crédito: Fernando Madeira

O último fim de semana do capixaba foi de praticamente chuva em quase todo o Espírito Santo e pancadas esporádicas ainda ocorreram em algumas regiões no meio da semana. O tempo fechado, inclusive, auxiliou a manter uma parcela significativa das pessoas em casa, como recomendado pelos especialistas da saúde para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Your browser does not support the audio element. Sábado será de tempo firme, mas domingo poderá ser chuvoso no ES

Para este sábado (28), o panorama será diferente de uma semana atrás. Até existe uma possibilidade pequena de chuva, especialmente para as regiões da Grande Vitória, Sul, Serrana e Noroeste. O risco é maior de precipitação no período da manhã e também no fim da tarde nestas áreas. Na Região Norte, os mapas climáticos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) não indicam chuva.

As temperaturas manterão a tendência da semana. A máxima ficará na casa dos 30 °C e a mínima próxima dos 20° C na Região Metropolitana. O quadro climático muda nas demais regiões. No Norte, os termômetros podem atingir os 35 °C, já na Serrana, ela cai vertiginosamente podendo ser de 14 °C nas áreas mais elevadas.

DOMINGO COM CHUVA