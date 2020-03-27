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Previsão do tempo

Sábado será de tempo firme, mas domingo poderá ser chuvoso no ES

Possibilidade de chover neste sábado (28) é pequena.  Já no domingo (29), o tempo deve ficar mais instável e fechado, com risco maior de ocorrer pancadas de chuva pela manhã e no fim da tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 10:04

Publicado em 27 de Março de 2020 às 10:04

Tempo nublado e chuvoso em Vitória
A nebulosidade deverá aumentar no próximo domingo e aguaceiros poderão ocorrer ao longo do dia  Crédito: Fernando Madeira
O último fim de semana do capixaba foi de praticamente chuva em quase todo o Espírito Santo e pancadas esporádicas ainda ocorreram em algumas regiões no meio da semana. O tempo fechado, inclusive, auxiliou a manter uma parcela significativa das pessoas em casa, como recomendado pelos especialistas da saúde para evitar a transmissão do novo coronavírus.
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Para este sábado (28), o panorama será diferente de uma semana atrás. Até existe uma possibilidade pequena de chuva, especialmente para as regiões da Grande Vitória, Sul, Serrana e Noroeste. O risco é maior de precipitação no período da manhã e também no fim da tarde nestas áreas. Na Região Norte, os mapas climáticos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) não indicam chuva.
As temperaturas manterão a tendência da semana. A máxima ficará na casa dos 30 °C e a mínima próxima dos 20° C na Região Metropolitana. O quadro climático muda nas demais regiões. No Norte, os termômetros podem atingir os 35 °C, já na Serrana, ela cai vertiginosamente podendo ser de 14 °C nas áreas mais elevadas.

DOMINGO COM CHUVA

A instabilidade começa a ganhar força no domingo (29), mas o sol ainda aparece no Espírito Santo. No trecho Sudeste do Estado, incluindo a Grande Vitória, as maiores riscos de chuva de manhã e a noite. Sol e chuva passageira em alguns momentos nas demais áreas capixabas. Apesar do tempo mais fechado, as temperaturas não terão grandes oscilações na data.

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