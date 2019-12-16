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Ventania

Marinha alerta para chegada de frente fria com ventos fortes no ES

Aviso vale até o início da tarde desta quarta-feira (18), na faixa litorânea entre Presidente Kennedy e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:28

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:28

Aviso vale para a faixa litorânea de sete municípios capixabas  Crédito: PMI
O litoral do Espírito Santo, entre Presidente Kennedy e Vila Velha, deve registrar ventos fortes de até 60 km/h nos próximos dias, por causa da aproximação de uma frente fria. O alerta da Marinha foi emitido no início da tarde de domingo (15) e continuará em vigor até as 12h desta quarta-feira (18).
Com o aviso de mau tempo e os fortes ventos de até 33 nós na direção Nordeste a Norte, a Marinha do Brasil ressalta a importância de os navegantes consultarem as informações de tempo e navegabilidade, disponíveis nos canais oficiais, antes de irem ao mar, a fim de evitar problemas e acidentes.

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