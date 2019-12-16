Óleo no ES: pescadores de áreas atingidas começam a receber auxílio

Arquivo: pequenos fragmentos de óleo foram encontrados no trecho que compreende a Vila de Povoação à comunidade de Degredo e também em Pontal do Ipiranga

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são considerados pescadores profissionais artesanais aquelas pessoas físicas que exercem a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, de peixes, crustáceos, moluscos e outros. Esse auxílio foi criado pela Medida Provisória nº 908/2019 e beneficia pescadores que atuam em municípios dos nove estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo atingidos pelo vazamento de óleo.