Óleo no ES: pescadores de áreas atingidas começam a receber auxílio

Quase dois mil pescadores capixabas de áreas afetadas pelas manchas de óleo começam a receber nesta segunda-feira (16) o auxílio emergencial de R$ 1.996, pago pelo Governo Federal. Ao todo, contabilizando trabalhadores do Nordeste, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, são 65,9 mil pescadores artesanais que têm direito ao benefício no Estado, são 1.897.
O valor de R$ 1,996 será pago em duas parcelas, cada uma no valor de R$ 998. Os pescadores, inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), poderão retirar o dinheiro com o cartão social em qualquer canal da Caixa, como casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Os que não têm o cartão poderão sacar em qualquer agência do banco com a apresentação de documento de identificação com foto. O dia do saque é definido conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira o calendário:
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são considerados pescadores profissionais artesanais aquelas pessoas físicas que exercem a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, de peixes, crustáceos, moluscos e outros. Esse auxílio foi criado pela Medida Provisória nº 908/2019 e beneficia pescadores que atuam em municípios dos nove estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo atingidos pelo vazamento de óleo.
No Espírito Santo, são oito cidades atingidas, de acordo com a pasta: Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha. Clique aqui para conferir a lista de pescadores capixabas, através do número do RGP, que podem receber o auxílio.