Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Óleo no ES: pescadores de áreas atingidas começam a receber auxílio
Auxílio de R$ 1.996

Óleo no ES: pescadores de áreas atingidas começam a receber auxílio

No Espírito Santo, são oito cidades atingidas e 1.897 trabalhadores poderão receber o benefício do governo federal, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 10:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 10:33

Arquivo: pequenos fragmentos de óleo foram encontrados no trecho que compreende a Vila de Povoação à comunidade de Degredo e também em Pontal do Ipiranga Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Quase dois mil pescadores capixabas de áreas afetadas pelas manchas de óleo começam a receber nesta segunda-feira (16) o auxílio emergencial de R$ 1.996, pago pelo Governo Federal. Ao todo, contabilizando trabalhadores do Nordeste, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, são 65,9 mil pescadores artesanais que têm direito ao benefício  no Estado, são 1.897.
O valor de R$ 1,996 será pago em duas parcelas, cada uma no valor de R$ 998. Os pescadores, inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), poderão retirar o dinheiro com o cartão social em qualquer canal da Caixa, como casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Os que não têm o cartão poderão sacar em qualquer agência do banco com a apresentação de documento de identificação com foto. O dia do saque é definido conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira o calendário:
Calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 1.996, pago pelo Governo Federal aos pescadores de áreas atingidas pelo óleo Crédito: Reprodução/ Ministério da Agricultura
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são considerados pescadores profissionais artesanais aquelas pessoas físicas que exercem a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, de peixes, crustáceos, moluscos e outros. Esse auxílio foi criado pela Medida Provisória nº 908/2019 e beneficia pescadores que atuam em municípios dos nove estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo atingidos pelo vazamento de óleo.
No Espírito Santo, são oito cidades atingidas, de acordo com a pasta: Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha. Clique aqui para conferir a lista de pescadores capixabas, através do número do RGP, que podem receber o auxílio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados