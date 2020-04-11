Inpe emite alerta de chuva com possibilidade de raios e vendaval para o ES

O final de semana do capixaba começou com o tempo abafado e praticamente sem vento neste sábado (11), mas este cenário pode mudar ao longo do dia e várias cidades do Espírito Santo podem registrar temporais com raios e vendaval. Esta é a previsão climática emitida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe.
No aviso do Inpe, os fenômenos naturais podem ocorrer até às 22 horas e concentra-se especialmente sobre a região Centro-Sul do Estado. Ao todo, são 34 cidades capixabas englobados no alerta meteorológico.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
TEMPERATURAS
Em relação às temperaturas, na Grande Vitória, o tempo será de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Esse panorama é válido para as demais regiões do ES. A máxima, de acordo com o Incaper, não ultrapassa os 27 °C. No Estado, a máxima fica nos 30 °C que podem ser registrados em municípios da região Norte.
Já o domingo (12) deve repetir o panorama deste sábado. Clima abafado, temperaturas abaixo dos 30 °C, mas com forte sensação de calor em praticamente todo o Estado. Pancadas esporádicas também podem ocorrer, mas sem volume significativo.