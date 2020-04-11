Inpe emite alerta de chuva com possibilidade de raios e vendaval para o ES

O aviso climático do Inpe é válido para 34 cidades do ES e se estende sobre parte dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

No aviso do Inpe, os fenômenos naturais podem ocorrer até às 22 horas e concentra-se especialmente sobre a região Centro-Sul do Estado. Ao todo, são 34 cidades capixabas englobados no alerta meteorológico.

Em relação às temperaturas, na Grande Vitória, o tempo será de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Esse panorama é válido para as demais regiões do ES. A máxima, de acordo com o Incaper, não ultrapassa os 27 °C. No Estado, a máxima fica nos 30 °C que podem ser registrados em municípios da região Norte.