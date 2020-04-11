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Em 34 cidades

Inpe emite alerta de chuva com possibilidade de raios e vendaval para o ES

O alerta climático emitido pelo instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é válido até às 22h deste sábado e se estende por 34 municípios do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 11:33

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 11:33

O aviso climático do Inpe é válido para 34 cidades do ES e se estende sobre parte dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo
O aviso climático do Inpe é válido para 34 cidades do ES e se estende sobre parte dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo Crédito: Reprpdução/Inpe
O final de semana do capixaba começou com o tempo abafado e praticamente sem vento neste sábado (11), mas este cenário pode mudar ao longo do dia e várias cidades do Espírito Santo podem registrar temporais com raios e vendaval. Esta é a previsão climática emitida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe.
No aviso do Inpe, os fenômenos naturais podem ocorrer até às 22 horas e concentra-se especialmente sobre a região Centro-Sul do Estado. Ao todo, são 34 cidades capixabas englobados no alerta meteorológico.
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

TEMPERATURAS

Em relação às temperaturas, na Grande Vitória, o tempo será de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Esse panorama é válido para as demais regiões do ES. A máxima, de acordo com o Incaper, não ultrapassa os 27 °C. No Estado, a máxima fica nos 30 °C que podem ser registrados em municípios da região Norte.
Já o domingo (12) deve repetir o panorama deste sábado. Clima abafado, temperaturas abaixo dos 30 °C, mas com forte sensação de calor em praticamente todo o Estado. Pancadas esporádicas também podem ocorrer, mas sem volume significativo.

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