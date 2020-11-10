Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maioria no Sul e Região Serrana

Inpe alerta para risco de tempestade em 35 municípios do ES

O aviso sobe a possibilidade de chuvas localmente fortes emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é válido até as 9h de quarta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:11

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:11

Marataízes/ES - Lago do Siri
Marataízes/ES - Lago do Siri Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso para o risco de chuvas localmente fortes, acompanhadas de rajadas de ventos e descargas elétricas, em 35 municípios do Espírito Santo. A área fica sob risco até as 9h de quarta-feira (11), quando o aviso perde a validade. A maioria das cidades fica nas regiões Sul e Serrana do Estado.

VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS EM RISCO:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Alfredo Chaves; 
  4. Anchieta; 
  5. Apiacá; 
  6. Atílio Vivacqua; 
  7. Bom Jesus do Norte; 
  8. Brejetuba; 
  9. Cachoeiro de Itapemirim; 
  10. Castelo; 
  11. Conceição do Castelo; 
  12. Divino de São Lourenço; 
  13. Domingos Martins; 
  14. Dores do Rio Preto; 
  15. Guaçuí; 
  16. Guarapari; 
  17. Ibatiba; 
  18. Ibitirama; 
  19. Iconha; 
  20. Irupi; 
  21. Itapemirim; 
  22. Iúna; 
  23. Jerônimo Monteiro; 
  24. Laranja da Terra; 
  25. Marataízes; 
  26. Marechal Floriano; 
  27. Mimoso do Sul; 
  28. Muniz Freire; 
  29. Muqui; 
  30. Piúma;
  31. Presidente Kennedy; 
  32. Rio Novo do Sul; 
  33. São José do Calçado; 
  34. Vargem Alta; 
  35. Venda Nova do Imigrante.

PREVISÃO DE SOL EM BOA PARTE DO ES:

Apesar do alerta para o risco de tempestade no Centro-Sul do Espírito Santo, a previsão para a quarta-feira (11) é de sol entre nuvens em boa parte do território capixaba, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
De acordo com a previsão, a umidade transportada pelos ventos costeiros deve provocar chuva rápida no litoral Norte, entre os municípios de Aracruz e Itaúnas, ainda pela manhã. A tendência nas localidades é de poucas nuvens nos demais horários.
No restante do Espírito Santo, o tempo aberto deve predominar, acompanhado do calor. Não há previsão de chuva. Segundo o Climatempo, na Capital Vitória, a máxima para quarta-feira (11) é de 32 ºC, a mínima, 19 ºC.

Veja Também

Eleições 2020 na reta final na Grande Vitória: carro de som, carreata e ataques

Veja o que funciona no domingo de eleições e feriado no ES

"Da Vila ao Espírito Santo": a história das cidades da Região Metropolitana de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados