Inpe alerta para risco de tempestade em 35 municípios do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso para o risco de chuvas localmente fortes, acompanhadas de rajadas de ventos e descargas elétricas, em 35 municípios do Espírito Santo. A área fica sob risco até as 9h de quarta-feira (11), quando o aviso perde a validade. A maioria das cidades fica nas regiões Sul e Serrana do Estado.
VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS EM RISCO:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Laranja da Terra;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante.
PREVISÃO DE SOL EM BOA PARTE DO ES:
Apesar do alerta para o risco de tempestade no Centro-Sul do Espírito Santo, a previsão para a quarta-feira (11) é de sol entre nuvens em boa parte do território capixaba, segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
De acordo com a previsão, a umidade transportada pelos ventos costeiros deve provocar chuva rápida no litoral Norte, entre os municípios de Aracruz e Itaúnas, ainda pela manhã. A tendência nas localidades é de poucas nuvens nos demais horários.
No restante do Espírito Santo, o tempo aberto deve predominar, acompanhado do calor. Não há previsão de chuva. Segundo o Climatempo, na Capital Vitória, a máxima para quarta-feira (11) é de 32 ºC, a mínima, 19 ºC.