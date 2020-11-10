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15 de novembro

Veja o que funciona no domingo de eleições e feriado no ES

Lojas e supermercados estarão de portas fechadas no feriado da Proclamação da República, já órgãos municipais vão funcionar em esquema de plantão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 13:43

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 13:43

Supermercado Hortifruti
Supermercardos vão fechar no domingo Crédito: Delizete Debona
Talvez você tenha esquecido, mas o próximo domingo (15) é feriado nacional da Proclamação da República. O dia também será de eleições municipais em todo o Brasil. Por conta disso, muitos estabelecimentos estarão de portas fechadas. É o caso de supermercados e lojas. Já os órgãos municipais, vão funcionar em esquema de plantão.
Abaixo, veja o que funciona e o que não funciona neste domingo (15).

SUPERMERCADOS

De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), todos os supermercados do Espírito Santo estarão fechados neste domingo (15), por conta da eleição.

SHOPPINGS

Também por conta da eleição, muitas lojas e stands dos shoppings da Grande Vitória não vão abrir. Apenas cinemas e praças de alimentação vão funcionar.
  • Shopping Vitória
  • Lojas e stands: fechados;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões;
  • Academia: fechada.
  • Shopping Vila Velha
  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Alimentação: 11h às 22h;
  • Padaria: 7h às 22h;
  • Cinema e operações de lazer: de acordo com a programação do estabelecimento.
  • Shopping Praia da Costa
  • Praça de alimentação: das 11h às 21h;
  • Lojas e quiosques: fechados.
  • Shopping Moxuara
  • Lojas: fechadas;
  • Alimentação e lazer: das 13h às 21h.
  • Boulevard Shopping Vila Velha
  • Lojas Âncoras e Satélites: de 13h às 21h
  • Praça de Alimentação e Lazer: de 11h às 22h
  • Extrabom Supermercado: Fechado

GOVERNO DO ESTADO

Só funcionam os órgãos públicos estaduais que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como é o caso de alguns setores da Saúde, da Segurança Pública e do Sistema Prisional.

PREFEITURA DE VILA VELHA

De acordo com a prefeitura, os órgãos administrativos não funcionam aos fins de semana. Já postos de saúde, Guarda Municipal e demais serviços essenciais seguem o funcionamento normal.

PREFEITURA DA SERRA

  • Urgência e emergência 24 horas (UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina) vão funcionar;
  • O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321;
  • Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e da guarda civil municipal também vão atuar normalmente.

PREFEITURA DE CARIACICA

  • O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também vão funcionar os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h; 
  • A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica;
  • Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as Unidades de Saúde estarão fechadas;
  • A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635;
  • A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199;
  • O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302;
  • O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332;
  • O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261;
  • Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

PREFEITURA DE VITÓRIA

  • Os Prontos Atendimentos da Praia do Suá e de São Pedro vão manter o plantão 24 horas;
  • O Fala Vitória 156 funcionará normalmente para que os cidadãos busquem informações e orientações sobre serviços prestados pela administração municipal;
  • A Defesa Civil de Vitória pode ser acionada pelo telefone de plantão: (27) 98818-4432;
  • Para as Eleições, a Guarda Municipal de Vitória vai disponibilizar 45 agentes durante todo o domingo (15) para monitorar as 19 sessões eleitorais da Capital. Desse efetivo, 40 agentes devem atuar em viaturas, preferencialmente em duplas, para monitorar de duas a três sessões eleitorais, permanecendo pelo menos 20 minutos em cada local. Outros cinco agentes vão ficar responsáveis pela segurança no momento da apuração dos votos;
  • A Central de Serviços também fará esquema especial de limpeza com garis espalhados nos colégios eleitorais da Capital.

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