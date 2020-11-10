Veja o que funciona no domingo de eleições e feriado no ES

Supermercardos vão fechar no domingo Crédito: Delizete Debona

Talvez você tenha esquecido, mas o próximo domingo (15) é feriado nacional da Proclamação da República. O dia também será de eleições municipais em todo o Brasil. Por conta disso, muitos estabelecimentos estarão de portas fechadas. É o caso de supermercados e lojas. Já os órgãos municipais, vão funcionar em esquema de plantão.

Abaixo, veja o que funciona e o que não funciona neste domingo (15).

SUPERMERCADOS

De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), todos os supermercados do Espírito Santo estarão fechados neste domingo (15), por conta da eleição.

SHOPPINGS

Também por conta da eleição, muitas lojas e stands dos shoppings da Grande Vitória não vão abrir. Apenas cinemas e praças de alimentação vão funcionar.

Shopping Vitória

Lojas e stands: fechados;



Cinema: funcionamento conforme horário das sessões;



Academia: fechada.



Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: fechados;

Alimentação: 11h às 22h;

Padaria: 7h às 22h;

Cinema e operações de lazer: de acordo com a programação do estabelecimento.

Shopping Praia da Costa

Praça de alimentação: das 11h às 21h;



Lojas e quiosques: fechados.



Shopping Moxuara

Lojas: fechadas;

Alimentação e lazer: das 13h às 21h.



Boulevard Shopping Vila Velha



Lojas Âncoras e Satélites: de 13h às 21h



Praça de Alimentação e Lazer: de 11h às 22h



Extrabom Supermercado: Fechado



GOVERNO DO ESTADO

Só funcionam os órgãos públicos estaduais que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como é o caso de alguns setores da Saúde, da Segurança Pública e do Sistema Prisional.

PREFEITURA DE VILA VELHA

De acordo com a prefeitura, os órgãos administrativos não funcionam aos fins de semana. Já postos de saúde, Guarda Municipal e demais serviços essenciais seguem o funcionamento normal.

PREFEITURA DA SERRA

Urgência e emergência 24 horas (UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina) vão funcionar;



O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321;

Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e da guarda civil municipal também vão atuar normalmente.

PREFEITURA DE CARIACICA

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também vão funcionar os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h;



A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica;



Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as Unidades de Saúde estarão fechadas;



A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635;



A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199;



O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302;



O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332;



O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261;



Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.



PREFEITURA DE VITÓRIA