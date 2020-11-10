Veja o que funciona no domingo de eleições e feriado no ES

Talvez você tenha esquecido, mas o próximo domingo (15) é feriado nacional da Proclamação da República. O dia também será de eleições municipais em todo o Brasil. Por conta disso, muitos estabelecimentos estarão de portas fechadas. É o caso de supermercados e lojas. Já os órgãos municipais, vão funcionar em esquema de plantão.
Abaixo, veja o que funciona e o que não funciona neste domingo (15).
SUPERMERCADOS
De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), todos os supermercados do Espírito Santo estarão fechados neste domingo (15), por conta da eleição.
SHOPPINGS
Também por conta da eleição, muitas lojas e stands dos shoppings da Grande Vitória não vão abrir. Apenas cinemas e praças de alimentação vão funcionar.
- Shopping Vitória
- Lojas e stands: fechados;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões;
- Academia: fechada.
- Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação: 11h às 22h;
- Padaria: 7h às 22h;
- Cinema e operações de lazer: de acordo com a programação do estabelecimento.
- Shopping Praia da Costa
- Praça de alimentação: das 11h às 21h;
- Lojas e quiosques: fechados.
- Shopping Moxuara
- Lojas: fechadas;
- Alimentação e lazer: das 13h às 21h.
- Boulevard Shopping Vila Velha
- Lojas Âncoras e Satélites: de 13h às 21h
- Praça de Alimentação e Lazer: de 11h às 22h
- Extrabom Supermercado: Fechado
GOVERNO DO ESTADO
Só funcionam os órgãos públicos estaduais que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como é o caso de alguns setores da Saúde, da Segurança Pública e do Sistema Prisional.
PREFEITURA DE VILA VELHA
De acordo com a prefeitura, os órgãos administrativos não funcionam aos fins de semana. Já postos de saúde, Guarda Municipal e demais serviços essenciais seguem o funcionamento normal.
PREFEITURA DA SERRA
- Urgência e emergência 24 horas (UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina) vão funcionar;
- O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321;
- Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e da guarda civil municipal também vão atuar normalmente.
PREFEITURA DE CARIACICA
- O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage que abriga os PAs Adulto e Infantil funciona normalmente. Também vão funcionar os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h;
- A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica;
- Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as Unidades de Saúde estarão fechadas;
- A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635;
- A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199;
- O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302;
- O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332;
- O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261;
- Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.
PREFEITURA DE VITÓRIA
- Os Prontos Atendimentos da Praia do Suá e de São Pedro vão manter o plantão 24 horas;
- O Fala Vitória 156 funcionará normalmente para que os cidadãos busquem informações e orientações sobre serviços prestados pela administração municipal;
- A Defesa Civil de Vitória pode ser acionada pelo telefone de plantão: (27) 98818-4432;
- Para as Eleições, a Guarda Municipal de Vitória vai disponibilizar 45 agentes durante todo o domingo (15) para monitorar as 19 sessões eleitorais da Capital. Desse efetivo, 40 agentes devem atuar em viaturas, preferencialmente em duplas, para monitorar de duas a três sessões eleitorais, permanecendo pelo menos 20 minutos em cada local. Outros cinco agentes vão ficar responsáveis pela segurança no momento da apuração dos votos;
- A Central de Serviços também fará esquema especial de limpeza com garis espalhados nos colégios eleitorais da Capital.