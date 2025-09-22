Inmet emite alertas de tempestade, granizo e queda de temperatura para o ES

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:31
Nesta segunda-feira (22), início da Primavera, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo: um amarelo, mais brando, de tempestade, e um laranja (o segundo na escala de risco) de declínio de temperatura.
O aviso de perigo de declínio de temperatura começou às 10h desta segunda-feira e vai até 12h de terça-feira (23). Segundo o Inmet, pode haver uma queda de 5 °C, o que representa risco à saúde. Ao todo, 32 cidades receberam o alerta. São elas:
Já o alerta de perigo potencial de tempestade vai das 14h desta segunda-feira até as 10h de terça-feira (23). Nas 37 cidades que receberam o aviso pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo. Veja a lista de municípios:
