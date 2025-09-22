Primavera chegou chegando

Inmet emite alertas de tempestade, granizo e queda de temperatura para o ES

Avisos, validos até terça-feira (23), abrangem cidades das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:31

As cidades que receberam os alertas são das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória Crédito: Inmet

Nesta segunda-feira (22), início da Primavera, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo: um amarelo, mais brando, de tempestade, e um laranja (o segundo na escala de risco) de declínio de temperatura.

O aviso de perigo de declínio de temperatura começou às 10h desta segunda-feira e vai até 12h de terça-feira (23). Segundo o Inmet, pode haver uma queda de 5 °C, o que representa risco à saúde. Ao todo, 32 cidades receberam o alerta. São elas:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibitirama Iconha Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha

Tempestade e granizo

Já o alerta de perigo potencial de tempestade vai das 14h desta segunda-feira até as 10h de terça-feira (23). Nas 37 cidades que receberam o aviso pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo. Veja a lista de municípios:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

