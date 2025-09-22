Home
Inmet emite alertas de tempestade, granizo e queda de temperatura para o ES

Avisos, validos até  terça-feira (23), abrangem cidades das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:31

As cidades que receberam os alertas são das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória Crédito: Inmet

Nesta segunda-feira (22), início da Primavera, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo: um amarelo, mais brando, de tempestade, e um laranja (o segundo na escala de risco) de declínio de temperatura.

O aviso de perigo de declínio de temperatura começou às 10h desta segunda-feira e vai até 12h de terça-feira (23). Segundo o Inmet, pode haver uma queda de 5 °C, o que representa risco à saúde. Ao todo, 32 cidades receberam o alerta. São elas:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Itapemirim
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Marechal Floriano
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante
  31. Viana
  32. Vila Velha

Tempestade e granizo

Já o alerta de perigo potencial de tempestade vai das 14h desta segunda-feira até as 10h de terça-feira (23). Nas 37 cidades que receberam o aviso pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo. Veja a lista de municípios:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo do Sul
  31. Santa Leopoldina
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana
  36. Vila Velha
  37. Vitória

