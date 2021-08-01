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Frio continua com risco de geada e pancadas de chuva no ES

Há possibilidade de sensação térmica inferior a 0 °C em algumas regiões do Estado neste domingo (1°) e segunda (2); ventos litorâneos seguem com intensidade

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 11:15

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

01 ago 2021 às 11:15
Frio muda paisagens na Grande Vitória. Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória.
Pedestres tentam se proteger do frio em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O mês de agosto chegou e promete ser ainda mais frio e chuvoso em cidades do Espírito Santo. Neste domingo, dia 1º, as temperaturas seguem baixas em todo o Estado e há alerta de risco de geada em algumas regiões capixabas. A previsão também é de pancadas de chuva neste domingo e na segunda-feira (2).
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu aviso de atenção para a possibilidade de formação de geada em locais de altitude elevada. Válido até esta segunda, o alerta mostra que sob condições específicas (combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento), a sensação térmica pode ficar inferior a 0 °C em algumas regiões.
As geadas podem acontecer na região Serrana e também em trechos de altitude elevada na região Sul, de acordo com o Incaper, em função da forte queda de temperatura. 

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Neste domingo, a presença da umidade trazida por ventos costeiros deve provocar chuva em alguns momentos nas cidades próximas ao litoral capixaba, como na Grande Vitória. Não deve chover nas demais áreas do Estado.
No trecho litorâneo, os ventos devem soprar com até moderada intensidade, mantendo as temperaturas baixas. Na Grande Vitória, a mínima prevista para este domingo é de 19 ºC e a máxima de 24 ºC. Na região Serrana, os termômetros podem chegar a 12 ºC nas áreas mais altas.
Previsão do tempo para domingo (01/08/21) no Espírito Santo
Previsão do tempo para domingo (01/08/21) no Espírito Santo Crédito: Incaper/Reprodução
Já na segunda, a umidade marítima deve provocar chuva passageira no começo do dia pelo trecho litorâneo. Ao longo do dia, há previsão de chuva esparsa também em alguns trechos do Norte capixaba, exceto no sul da região Noroeste.
Também há previsão de ventos com até moderada intensidade entre a Grande Vitória e o Litoral Norte capixaba.
Previsão do tempo para segunda-feira (02/08/21) no Espírito Santo
Previsão do tempo para segunda-feira (02/08/21) no Espírito Santo Crédito: Incaper/Reprodução
Na Grande Vitória, a previsão é de temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C nesta segunda. Nas regiões Sul e Noroeste, as máximas podem chegar a 28 ºC. Já na região Serrana a mínima pode chegar a 13 ºC em algumas localidades.

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