Agosto tem previsão de fortes frentes frias e chuva além do normal no ES

O mês de julho está na reta final e, logo, logo, daremos boas-vindas ao mês que causa a sensação de ser o mais longo do ano. Segundo o Instituto Climatempo, agosto deve ser de chuva além do normal em todo o território do Espírito Santo, e apenas parte do Noroeste do Estado deve ter chuva dentro da média como, por exemplo, Nova Venécia e São Domingos do Norte.
A previsão é de que, durante o mês de agosto, fortes frentes frias passem pelo território capixaba — o que deve causar os variados episódios de chuva. "De forma geral, a temperatura mínima deve ficar na média em Vitória e na maior parte do Espírito Santo. O Noroeste terá temperatura mínima acima da média", afirmou a meteorologista Josélia Pegorim. A média mínima prevista é de 19,7°C e a média máxima prevista é de 26,7°C, segundo a meteorologista.
Ela detalha, ainda, que a temperatura máxima deve ficar dentro da média em Vitória e na maioria das áreas do Estado. Apenas o Sul do Espírito Santo deve ter temperatura máxima abaixo do normal na contabilidade final de agosto.
O inverno ficará presente até às 16h21 do dia 22 de setembro. A data e o horário do início e do fim das estações do ano são definidos por cálculos astronômicos, e não pela meteorologia. A previsão é de que a média de chuva para agosto seja de aproximadamente 50 milímetros.
QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA AINDA EM JULHO
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), julho termina nesta semana deixando a marca como o mês de recorde de frios e manhãs geladas. A chegada de uma nova frente fria promete derrubar as temperaturas do Estado.
Na quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil na última segunda-feira (26) — avançou sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo.
De acordo com o Climatempo, o pico do frio aconteceu nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando já se esperava as mais baixas temperaturas no país.
No Espírito Santo, a previsão é de queda acentuada da temperatura, vento de moderado a frio, mar agitado e risco de ressaca. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, que será menos frequente no Noroeste do Estado. As temperaturas estarão em declínio acentuado.