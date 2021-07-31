AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Inverno

Agosto tem previsão de fortes frentes frias e chuva além do normal no ES

Segundo o Instituto Climatempo, a média mínima prevista é de 19,7°C e a média máxima prevista é de 26,7°C;  julho termina deixando a marca de recorde de frios e manhãs geladas

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 21:27

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

30 jul 2021 às 21:27
Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros
O mês de julho está na reta final e, logo, logo, daremos boas-vindas ao mês que causa a sensação de ser o mais longo do ano. Segundo o Instituto Climatempo, agosto deve ser de chuva além do normal em todo o território do Espírito Santo, e apenas parte do Noroeste do Estado deve ter chuva dentro da média como, por exemplo, Nova Venécia e São Domingos do Norte.
A previsão é de que, durante o mês de agosto, fortes frentes frias passem pelo território capixaba — o que deve causar os variados episódios de chuva. "De forma geral, a temperatura mínima deve ficar na média em Vitória e na maior parte do Espírito Santo. O Noroeste terá temperatura mínima acima da média", afirmou a meteorologista Josélia Pegorim. A média mínima prevista é de 19,7°C e a média máxima prevista é de 26,7°C, segundo a meteorologista.
Ela detalha, ainda, que a temperatura máxima deve ficar dentro da média em Vitória e na maioria das áreas do Estado. Apenas o Sul do Espírito Santo deve ter temperatura máxima abaixo do normal na contabilidade final de agosto.
O inverno ficará presente até às 16h21 do dia 22 de setembro. A data e o horário do início e do fim das estações do ano são definidos por cálculos astronômicos, e não pela meteorologia. A previsão é de que a média de chuva para agosto seja de aproximadamente 50 milímetros.

QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA AINDA EM JULHO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), julho termina nesta semana deixando a marca como o mês de recorde de frios e manhãs geladas. A chegada de uma nova frente fria promete derrubar as temperaturas do Estado.
Na quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil na última segunda-feira (26) — avançou sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo.
De acordo com o Climatempo, o pico do frio aconteceu nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando já se esperava as mais baixas temperaturas no país.
No Espírito Santo, a previsão é de queda acentuada da temperatura, vento de moderado a frio, mar agitado e risco de ressaca. A passagem da frente fria pelo litoral capixaba provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva fraca em todas as regiões, que será menos frequente no Noroeste do Estado. As temperaturas estarão em declínio acentuado.

Veja Também

Saiba onde doar agasalhos e cobertores durante frio no ES

Frio no ES: cresce busca por pousadas e hotéis nas montanhas; ocupação é de 95%

Onda de frio: Incaper prevê sensação térmica abaixo de 0° C no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo Espírito Santo Grande Vitória Incaper Inverno Previsão do Tempo ES Sul ES Norte Mudanças Climáticas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Camila Morgado
“É difícil aceitar que, dessa vez, sou eu”, revela Camila Morgado sobre homenagem no ES
Kevin Keegan
Ídolo inglês e duas vezes Bola de Ouro, Kevin Keegan morre aos 75 anos
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados