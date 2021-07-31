Agosto tem previsão de fortes frentes frias e chuva além do normal no ES

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros

fortes frentes frias passem pelo território capixaba — o que deve causar os variados episódios de chuva. "De forma geral, a temperatura mínima deve ficar na média em A previsão é de que, durante o mês de agosto,passem pelo território capixaba — o que deve causar os variados episódios de chuva. "De forma geral, a temperatura mínima deve ficar na média em Vitória e na maior parte do Espírito Santo. O Noroeste terá temperatura mínima acima da média", afirmou a meteorologista Josélia Pegorim. A média mínima prevista é de 19,7°C e a média máxima prevista é de 26,7°C, segundo a meteorologista.

Ela detalha, ainda, que a temperatura máxima deve ficar dentro da média em Vitória e na maioria das áreas do Estado. Apenas o Sul do Espírito Santo deve ter temperatura máxima abaixo do normal na contabilidade final de agosto.

O inverno ficará presente até às 16h21 do dia 22 de setembro. A data e o horário do início e do fim das estações do ano são definidos por cálculos astronômicos, e não pela meteorologia. A previsão é de que a média de chuva para agosto seja de aproximadamente 50 milímetros.

QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA AINDA EM JULHO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , julho termina nesta semana deixando a marca como o mês de recorde de frios e manhãs geladas. A chegada de uma nova frente fria promete derrubar as temperaturas do Estado.

Na quinta-feira (29), uma frente fria — que já chegou ao sul do Brasil na última segunda-feira (26) — avançou sobre os Estados do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo.

De acordo com o Climatempo, o pico do frio aconteceu nos dias 29 e 30 de julho, quinta e sexta-feira respectivamente, quando já se esperava as mais baixas temperaturas no país.