Recorde em 5 cidades: frente fria derruba temperaturas máximas no ES

Ainda segundo o Incaper, mesmo que nem todas as cidades capixabas tenham registrado as menores temperaturas máximas do ano, as temperaturas seguem em declínio. Com isso, há uma grande a possibilidade da tarde mais fria do ano ocorrer nesta sexta-feira (30).

O dia começou frio nesta sexta e deve seguir assim até domingo (1º). Para os próximos dias, as temperaturas seguem em declínio, devido à presença da massa de ar fria e seca que avança sobre o Estado. Por esse motivo, ainda há possibilidade das temperaturas mais baixas do ano serem registradas na madrugada de sábado (31).