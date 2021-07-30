Recorde em 5 cidades: frente fria derruba temperaturas máximas no ES

A onda de frio chegou ao Espírito Santo e, como esperado, fez as temperaturas despencarem. Nesta quinta-feira (29), muitos municípios capixabas não chegaram a ultrapassar os 23 °C.
De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta quinta, cinco cidades capixabas bateram recorde de menor temperatura máxima do ano: Alfredo Chaves e Santa Teresa, na Região Serrana, Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, e Linhares, no Norte do Estado.
- Alfredo Chaves (Inmet): 20,4 °C
- Santa Teresa (Inmet) 14,8 °C
- Vitória (Inmet): 21,2 °C
- Vila Velha (Inmet): 20,6 °C
- Linhares (Inmet): 22,7 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 23,9 °C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 18,0 °C
- Iúna (Incaper): 20,0 °C
- Nova Venécia (Inmet): 25,7 °C -
- Presidente Kennedy (Inmet): 23,4 °C
- São Mateus (Inmet): 25,1 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 18,9 °C
FRIO CONTINUA
Ainda segundo o Incaper, mesmo que nem todas as cidades capixabas tenham registrado as menores temperaturas máximas do ano, as temperaturas seguem em declínio. Com isso, há uma grande a possibilidade da tarde mais fria do ano ocorrer nesta sexta-feira (30).
O dia começou frio nesta sexta e deve seguir assim até domingo (1º). Para os próximos dias, as temperaturas seguem em declínio, devido à presença da massa de ar fria e seca que avança sobre o Estado. Por esse motivo, ainda há possibilidade das temperaturas mais baixas do ano serem registradas na madrugada de sábado (31).
AS TEMPERATURAS MÍNIMAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA SEXTA (30)
- Alfredo Chaves (Inmet): 15,6 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 14,2 °C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 8,5 °C
- Iúna (Incaper): 9,8 °C
- Linhares (Inmet): 17,1 °C
- Nova Venécia (Inmet): 17,0 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 13,9 °C
- São Mateus (Inmet): 17,7 °C
- Santa Teresa (Inmet) 7,8 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 9,4 °C
- Vitória (Inmet): 16,4 °C
- Vila Velha (Inmet): 16,1 °C