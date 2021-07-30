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Tempo frio

Recorde em 5 cidades: frente fria derruba temperaturas máximas no ES

O dia começou frio nesta sexta-feira (30) e deve seguir assim até domingo (1°). Para os próximos dias, as temperaturas seguem em declínio devido à presença da massa de ar fria e seca que avança no Estado

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:30

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:30
Frio muda paisagens na Grande Vitória. Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória.
Pedestres tentam se proteger do frio na Av. Reta da Penha, Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
A onda de frio chegou ao Espírito Santo e, como esperado, fez as temperaturas despencarem. Nesta quinta-feira (29), muitos municípios capixabas não chegaram a  ultrapassar os 23 °C.
De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta quinta, cinco cidades capixabas bateram recorde de menor temperatura máxima do anoAlfredo Chaves e Santa Teresa, na Região Serrana, Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, e Linhares, no Norte do Estado.
  • Alfredo Chaves (Inmet): 20,4 °C 
  • Santa Teresa (Inmet) 14,8 °C 
  • Vitória (Inmet): 21,2 °C 
  • Vila Velha (Inmet): 20,6 °C 
  • Linhares (Inmet): 22,7 °C 
Outras temperaturas máximas desta quinta-feira (29)
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 23,9 °C 
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 18,0 °C 
  • Iúna (Incaper): 20,0 °C
  • Nova Venécia (Inmet): 25,7 °C - 
  • Presidente Kennedy (Inmet): 23,4 °C
  • São Mateus (Inmet): 25,1 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 18,9 °C

FRIO CONTINUA

Ainda segundo o Incaper, mesmo que nem todas as cidades capixabas tenham registrado as menores temperaturas máximas do ano, as temperaturas seguem em declínio. Com isso, há uma grande a possibilidade da tarde mais fria do ano ocorrer nesta sexta-feira (30).
O dia começou frio nesta sexta e deve seguir assim até domingo (1º). Para os próximos dias, as temperaturas seguem em declínio, devido à presença da massa de ar fria e seca que avança sobre o Estado. Por esse motivo, ainda há possibilidade das temperaturas mais baixas do ano serem registradas na madrugada de sábado (31). 

AS TEMPERATURAS MÍNIMAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA SEXTA (30)

  • Alfredo Chaves (Inmet): 15,6 °C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 14,2 °C
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 8,5 °C 
  • Iúna (Incaper): 9,8 °C
  • Linhares (Inmet): 17,1 °C
  • Nova Venécia (Inmet): 17,0 °C
  • Presidente Kennedy (Inmet): 13,9 °C
  • São Mateus (Inmet): 17,7 °C
  • Santa Teresa (Inmet) 7,8 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 9,4 °C
  • Vitória (Inmet): 16,4 °C
  • Vila Velha (Inmet): 16,1 °C

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