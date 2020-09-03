Sol deve predominar em todo o ES durante feriadão Crédito: Vitor Jubini

O feriado do dia 7 de setembro, que comemora a Independência do Brasil, acontece nesta segunda-feira  o que vai proporcionar um feriadão para os capixabas e um tempo de descanso ainda maior para quem trabalha em Vitória. Na terça-feira, dia 8, é aniversário da Capital e o clima, de acordo com o Instituto Climatempo , será de sol e tempo firme em todo o Estado durante os dias de folga.

Your browser does not support the audio element. Feriadão deve ser de sol e altas temperaturas no ES

Vitória. A previsão é que as temperaturas fiquem elevadas e não há expectativa de chuva. As duas frentes frias previstas para passar pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro não terão força para chegar ao Espírito Santo e nem vão influenciar Minas Gerais. O fim de semana prolongado será com sol e calor também nas capitais Belo Horizonte

O QUE DIZ O INCAPER

sexta-feira (4), o órgão prevê que as nuvens devem diminuir e, com o predomínio de sol, as temperaturas aumentam em todo o Estado. Os índices de Umidade Relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% durante a tarde em trechos das regiões Serrana e Noroeste, mas em pontos da região Sul podem ficar abaixo dos 20%. Os ventos sopram com moderada à forte intensidade entre o litoral Sul e o Metropolitano. A previsão do Climatempo se confirma, em partes, com a do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) . Para esta, o órgão prevê que as nuvens devem diminuir e, com o predomínio de sol, as temperaturas aumentam em todo o Estado. Os índices de Umidade Relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% durante a tarde em trechos das regiões Serrana e Noroeste, mas em pontos da região Sul podem ficar abaixo dos 20%. Os ventos sopram com moderada à forte intensidade entre o litoral Sul e o Metropolitano.

O sábado (5) também tem predomínio de sol e calor no Estado ao longo do dia. Os índices de Umidade Relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% a tarde em pontos das regiões Sul e Serrana. Os ventos sopram com moderada a forte intensidade entre o litoral Sul e o Metropolitano.

O domingo (6) ainda será de sol e calor no Estado ao longo do dia. Os índices de Umidade Relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% durante a tarde em pontos das regiões Sul, Serrana e Noroeste. Os ventos sopram com moderada a forte intensidade entre o litoral Sul e o Metropolitano.

Já na segunda-feira (7), dia do feriado nacional, o Incaper prevê a chance de chuvas rápidas apenas no Litoral norte do Estado. Nas demais áreas o sol predomina sem chuva. Os índices de Umidade Relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% a tarde em pontos da região Sul. Os ventos sopram com intensidade moderada por todo o litoral capixaba, podendo ter rajadas no litoral Sul.