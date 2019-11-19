Espírito Santo tem risco alto para novos temporais, aponta Inpe
A chuva deu trégua na manhã desta terça-feira (19), mas o Espírito Santo tem um novo alerta com risco alto para chuvas intensas que podem provocar danos e acidentes em mais de 40 municípios do Estado.
O alerta é um aviso especial emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com validade até as 6h da manhã desta quarta-feira (20). O aviso especial, de cor vermelha, é o segundo mais grave emitido pelo Inpe e aponta que as condições de tempo são muito favoráveis para a ocorrência de "tempo severo".
No caso do Espírito Santo, o aviso, que também atinge parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, alerta para a possibilidade de chuvas fortes em cidades da Grande Vitória, da Região Serrana e do Sul do Estado (confira abaixo a lista de cidades). Além desse aviso, o Corpo de Bombeiros também aponta risco de deslizamento de terra em Afonso Cláudio, região Serrana, e na Serra, na Grande Vitória.
LISTA DE CIDADES COM RISCO ALTO DE TEMPORAIS
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória