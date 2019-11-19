Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória, Sul e região Serrana

Espírito Santo tem 'risco alto' para novos temporais, aponta Inpe

Um novo alerta, de cor vermelha, foi emitido para mais de 40 cidades das regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 14:32

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 14:32

Tempo amanheceu fechado na Grande Vitória Crédito: Caique Verli
Espírito Santo tem risco alto para novos temporais, aponta Inpe
A chuva deu trégua na manhã desta terça-feira (19), mas o Espírito Santo tem um novo alerta com risco alto para chuvas intensas que podem provocar danos e acidentes em mais de 40 municípios do Estado.
O alerta é um aviso especial emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com validade até as 6h da manhã desta quarta-feira (20). O aviso especial, de cor vermelha, é o segundo mais grave emitido pelo Inpe e aponta que as condições de tempo são muito favoráveis para a ocorrência de "tempo severo".

Veja Também

Depois da chuva, buracos viram pesadelo de motoristas na Grande Vitória

Chuva no ES: sobe para três o número de mortos

Chuva no ES: é nesse período que cada indivíduo se revela como social

No caso do Espírito Santo, o aviso, que também atinge parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, alerta para a possibilidade de chuvas fortes em cidades da Grande Vitória, da Região Serrana e do Sul do Estado (confira abaixo a lista de cidades). Além desse aviso, o Corpo de Bombeiros também aponta risco de deslizamento de terra em Afonso Cláudio, região Serrana, e na Serra, na Grande Vitória.

LISTA DE CIDADES COM RISCO ALTO DE TEMPORAIS

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Serra
  37. Vargem Alta
  38. Venda Nova do Imigrante
  39. Viana
  40. Vila Velha
  41. Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados