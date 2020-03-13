ES tem alerta de chuvas intensas, tempestades com raios e vendaval

Alerta de chuva para o Espírito Santo. Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo recebeu um alerta de tempestades com raios, chuvas intensas e vendaval válido para esta sexta-feira (13). A previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O alerta é de aviso médio, o segundo nível da escala de intensidade de fenômenos meteorológicos. O órgão recomenda acompanhar com frequência as atualizações de previsão do tempo e se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo.