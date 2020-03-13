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Chuva no ES

ES tem alerta de chuvas intensas, tempestades com raios e vendaval

A previsão é válida para todo o Estado, à exceção dos municípios do Caparaó capixaba.

Publicado em 13 de Março de 2020 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 13:59
Alerta de chuva para o Espírito Santo.  Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo recebeu um alerta de tempestades com raios, chuvas intensas e vendaval válido para esta sexta-feira (13). A previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O alerta  é de aviso médio, o segundo nível da escala de intensidade de fenômenos meteorológicos. O órgão recomenda acompanhar com frequência as atualizações de previsão do tempo e se proteger de eventuais impactos decorrentes do tempo.
A previsão é válida para todo o Estado, à exceção dos municípios do Caparaó capixaba.

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