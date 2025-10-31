Home
ES recebe novos alertas amarelo e laranja de chuvas e alagamentos

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, emitidos na manhã desta sexta-feira (31), são válidos até as 10h de sábado (1º)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:47

Sábado de carnaval começa com chuva em Vitória
Espírito Santo recebeu dois alertas de chuva e alagamentos nesta sexta-feira (31) Crédito: Carlos Alberto Silva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas para o Espírito Santo nesta sexta-feira (31). Um amarelo, de chuvas intensas, e um laranja — mais intenso — para acumulado de chuva. Ambos os avisos são válidos até as 10h de sábado (1º).

O alerta amarelo, que indica perigo potencial, abrange todo o Estado. A previsão indica chuva de até 50 mm por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Alerta laranja

Já o alerta laranja representa perigo maior para 75 cidades. Nesses locais, a previsão é de acumulado de até 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Apenas três municípios capixabas ficaram de fora da lista, todos na Região Norte: Conceição da Barra, Pedro Canário e Mucurici.

Tempo fechado e abafado

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a instabilidade continua nos primeiros dias do mês de novembro, mantendo o tempo fechado e abafado sobre todo o Sudeste.

Entre o sábado e o domingo (2), as pancadas de chuva retornam com força em várias regiões, inclusive nas capitais. O calor e a alta umidade favorecem o tempo abafado, o que aumenta o potencial para temporais localizados ao longo do fim de semana.

