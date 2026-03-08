ES recebe mais um alerta de chuvas intensas para este domingo (8)

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:28
O Espírito Santo recebeu, neste domingo (8), um novo alerta amarelo de chuvas intensas, válido para todos dos 78 municípios do Estado. No sábado (7), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já tinha emitido dois avisos para mais de 70 cidades do Estado, um amarelo, mais leve, e outro laranja, de maior intensidade.
No aviso mais recente, válido das 10h de domingo até as 10h da segunda-feira (9), o Inmet alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos, que podem chegar a 60 quilômetros por hora.
Neste aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o