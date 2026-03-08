Tempo

ES recebe mais um alerta de chuvas intensas para este domingo (8)

Depois de ter recebido dois alertas no sábado do Inmet, instituto emitiu mais um aviso amarelo de perigo potencial válido para todas as cidades do Estado

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:28

Tempo fechado e chuva na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo recebeu, neste domingo (8), um novo alerta amarelo de chuvas intensas, válido para todos dos 78 municípios do Estado. No sábado (7), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já tinha emitido dois avisos para mais de 70 cidades do Estado, um amarelo, mais leve, e outro laranja, de maior intensidade.

No aviso mais recente, válido das 10h de domingo até as 10h da segunda-feira (9), o Inmet alerta para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos, que podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Neste aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta