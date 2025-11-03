Atenção!

ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia são válidos desta segunda-feira (3) até a manhã de terça-feira (4)

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:41

Vitória está entre as cidades que receberam alerta laranja de chuvas intensas nesta segunda-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, válidos das 10h desta segunda-feira (3) até esse mesmo horário na terça-feira (4). Os avisos são de graus diferentes: um é amarelo (de menor força), e outro laranja (de maior potência).

O alerta amarelo, o mais brando da escala do Inmet, atinge todo o Espírito Santo. A previsão indica que deve chover até 50 mm por dia no Estado, com ventos entre 40 e 60 km/h.

Alerta laranja

O alerta laranja é o segundo da escala do Inmet, ou seja, mais intenso. Ao todo, 57 cidades receberam o aviso, que prevê chuva de até 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios afetados:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Orientações do Inmet - Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo para o mês de novembro

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o mês de novembro vai trazer muita chuva para o Brasil. O fenômeno La Niña, que está sendo observado no oceano Pacífico Equatorial, facilita a passagem de frentes frias pelo Sul e Sudeste do Brasil.

O La Niña também facilita a formação dos corredores de umidade, que trazem o ar úmido do Norte para o Centro-Oeste e para o Sudeste do país. Durante o mês de novembro, um ou dois desses corredores de umidade poderão se transformar em Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que gera grande quantidade de chuva por vários dias consecutivos em áreas do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e de parte do Nordeste.

Na região Sudeste, ainda de acordo com a Climatempo, a temperatura tende a ficar um pouco abaixo do normal em novembro devido à combinação de muita nebulosidade, chuva frequente e a passagem do ar frio de origem polar.

