ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia são válidos desta segunda-feira (3) até a manhã de terça-feira (4)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:41

Tempo chuvoso, Vitória
Vitória está entre as cidades que receberam alerta laranja de chuvas intensas nesta segunda-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo, válidos das 10h desta segunda-feira (3) até esse mesmo horário na terça-feira (4). Os avisos são de graus diferentes: um é amarelo (de menor força), e outro laranja (de maior potência).

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia são válidos desta segunda-feira (3) até a manhã de terça-feira (4)

ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

O alerta amarelo, o mais brando da escala do Inmet, atinge todo o Espírito Santo. A previsão indica que deve chover até 50 mm por dia no Estado, com ventos entre 40 e 60 km/h.

Alerta laranja

O alerta laranja é o segundo da escala do Inmet, ou seja, mais intenso. Ao todo, 57 cidades receberam o aviso, que prevê chuva de até 100 mm por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios afetados:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivácqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Guaçuí
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Mantenópolis
  37. Marataízes
  38. Marechal Floriano
  39. Marilândia
  40. Mimoso do Sul
  41. Muniz Freire
  42. Muqui
  43. Pancas
  44. Piúma
  45. Presidente Kennedy
  46. Rio Novo do Sul
  47. Santa Leopoldina
  48. Santa Maria de Jetibá
  49. Santa Teresa
  50. São José do Calçado
  51. São Roque do Canaã
  52. Serra
  53. Vargem Alta
  54. Venda Nova do Imigrante
  55. Viana
  56. Vila Velha
  57. Vitória

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas; 
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 
Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; 
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo para o mês de novembro

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o mês de novembro vai trazer muita chuva para o Brasil. O fenômeno La Niña, que está sendo observado no oceano Pacífico Equatorial, facilita a passagem de frentes frias pelo Sul e Sudeste do Brasil. 

O La Niña também facilita a formação dos corredores de umidade, que trazem o ar úmido do Norte para o Centro-Oeste e para o Sudeste do país. Durante o mês de novembro, um ou dois desses corredores de umidade poderão se transformar em Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que gera grande quantidade de chuva por vários dias consecutivos em áreas do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e de parte do Nordeste.

Na região Sudeste, ainda de acordo com a Climatempo, a temperatura tende a ficar um pouco abaixo do normal em novembro devido à combinação de muita nebulosidade, chuva frequente e a passagem do ar frio de origem polar.

