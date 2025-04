Alerta amarelo

ES recebe alerta de chuva com perigo potencial em toda a extensão do litoral

Após uma quinta-feira (10) de chuvas fortes em várias regiões do Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para a parte que abrange o litoral do Estado

Alerta de chuva para o litoral do Espírito Santo. (Inmet)

A chuva não vai dar trégua no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta para perigo potencial de acumulado de chuva para o Espírito Santo, especialmente na área que abrange o litoral. O aviso começa a valer às 18h desta sexta-feira (11) e vai até as 10h deste sábado.

Ao todo, 27 cidades estão cobertas pelo aviso, que prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia. Há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Veja as cidades:

Alfredo Chaves Anchieta Aracruz Cariacica Conceição da Barra Domingos Martins Fundão Guarapari Ibiraçu Iconha Itapemirim Jaguaré João Neiva Linhares Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina São Mateus Serra Sooretama Viana Vila Velha Vitória

Chuvas no ES

As chuvas que caíram no Espírito Santo na quinta-feira (10) deixaram um rastro de destruição em várias cidades do Estado. Um temporal que atingiu a Grande Vitória deixou um cenário de destruição na região de Nova Almeida, na Serra. Casas foram destelhadas, árvores e postes caíram pelas ruas, derrubando fios.

Um muro localizado na Rua Manoel Coutinho, em Porto de Santana, Cariacica, desabou e atingiu uma casa na Rua Gabino Rios. Outras três residências que ficam nas proximidades foram interditadas, assim como a via.

