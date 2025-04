Vídeo impressionante mostra raio 'cortando' céu de Colatina durante temporal

Um vídeo impressionante gravado durante o temporal que atingiu o Espírito Santo na noite de quinta-feira (10) mostra o momento em que um raio corta do céu de Colatina, no Noroeste do Estado, logo após um relâmpago clarear a região. A imagem foi registrada pelo estudante de Direito e despachante de veículos Júnior Otto, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida. >