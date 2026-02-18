Combinação de três fatores aumenta chance de chuva e temporais no ES

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:27
Após um período de muito sol e pouca chuva durante o carnaval, a previsão do tempo muda nos próximos dias no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, as condições para chuva aumentam em todos os estados do Sudeste até o fim desta semana. Isso ocorre devido à combinação de três fatores: o ar muito quente acumulado sobre a região, a passagem de uma frente fria pela costa e o aumento de umidade e calor vindos da Amazônia.
De acordo com a Climatempo, essa combinação deve favorecer a formação de nuvens carregadas em toda a região Sudeste nos próximos dias.
Uma frente fria se organizou na costa da Região Sul do Brasil e avança em direção ao Sudeste nesta quarta-feira (18). O sistema passa pelo litoral de São Paulo e chega ao Rio de Janeiro. Na quinta-feira (19), a frente fria avança um pouco mais e deve atingir a faixa entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Ainda nesta quarta-feira, há risco de pancadas de chuva moderadas a fortes no Sul do Espírito Santo, com raios e ventos em torno de 60 km/h.
No fim de semana, o avanço da frente fria até a divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, somado à intensificação da corrente de ar quente e úmido sobre o Norte do Sudeste, deve estimular a formação de áreas de instabilidade mais amplas e intensas sobre o território capixaba.
