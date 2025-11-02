Cidade do ES registra o 5° maior volume de chuva no Brasil em outubro

O dobro da média

Cidade do ES registra o 5º maior volume de chuva no Brasil em outubro

Choveu mais do que o dobro da média de precipitação para este mês no município, que, de acordo com dados da Defesa Civil, costuma ficar entre 100 e 150 milímetros

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14:32

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi a cidade com o quinto maior volume de chuva no Brasil no mês de outubro e o maior de toda a região Sudeste. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o acumulado chegou a 301,8 milímetros no período. Para se ter ideia, é mais do que o dobro da média de precipitação para este mês no município, que, de acordo com dados da Defesa Civil, costuma ficar entre 100 e 150 milímetros.

RANKING DE CHUVA NO BRASIL EM OUTUBRO

Lindoeste/PR: 435,6 mm

Maquiné/RS: 334,6 mm

Mundo Novo (UBS Valdir Pazzotti)/MS: 306,2 mm

Cantagalo/ PR: 303,8 mm

Conceição da Barra/ES: 301,8 mm

Muita chuva também em Vitória

Embora grande parte do país tenha registrado chuva abaixo da média, Vitória também teve destaque, com chuva acima da média. Entre todas as capitais, foi a que registrou o quinto maior volume de precipitação, com 187,8 mm, sob efeito da passagem de frentes frias e forte infiltração de ar marítimo. Segundo a Defesa Civil, a média mensal da capital capixaba para outubro varia entre 100 e 150 mm.

Para novembro, a expectativa é de mais chuva para a maioria das áreas do Brasil, com volume acima da média, segundo a previsão da Climatempo. Já nos primeiros dias deste mês, cidades do Espírito Santo estão sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro é o de chuvas intensas com previsão de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso meteorológico vale para 43 municípios até segunda-feira (3).

