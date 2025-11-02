Home
>
Clima no ES
>
Cidade do ES registra o 5° maior volume de chuva no Brasil em outubro

Cidade do ES registra o 5º maior volume de chuva no Brasil em outubro

Choveu mais do que o dobro da média de precipitação para este mês no município, que, de acordo com dados da Defesa Civil, costuma ficar entre 100 e 150 milímetros

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14:32

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi a cidade com o quinto maior volume de chuva no Brasil no mês de outubro e o maior de toda a região Sudeste. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o acumulado chegou a 301,8 milímetros no período. Para se ter ideia, é mais do que o dobro da média de precipitação para este mês no município, que, de acordo com dados da Defesa Civil, costuma ficar entre 100 e 150 milímetros.

Recomendado para você

Choveu mais do que o dobro da média de precipitação para este mês no município, que, de acordo com dados da Defesa Civil, costuma ficar entre 100 e 150 milímetros

Cidade do ES registra o 5° maior volume de chuva no Brasil em outubro

Os avisos meteorológicos são válidos até a manhã de segunda-feira (3), segundo o Inmet

Cidades do ES recebem alertas de chuvas intensas e temporais

Avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, emitidos na manhã desta sexta-feira (31), são válidos até as 10h de sábado (1°)

ES recebe novos alertas amarelo e laranja de chuvas e alagamentos

RANKING DE CHUVA NO BRASIL EM OUTUBRO

  • Lindoeste/PR: 435,6 mm
  • Maquiné/RS: 334,6 mm
  • Mundo Novo (UBS Valdir Pazzotti)/MS: 306,2 mm 
  • Cantagalo/ PR: 303,8 mm 
  • Conceição da Barra/ES: 301,8 mm 
Em alguns municípios, acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas; o Estado tem 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida

Muita chuva também em Vitória

Embora grande parte do país tenha registrado chuva abaixo da média, Vitória também teve destaque, com chuva acima da média. Entre todas as capitais, foi a que registrou o quinto maior volume de precipitação, com 187,8 mm, sob efeito da passagem de frentes frias e forte infiltração de ar marítimo. Segundo a Defesa Civil, a média mensal da capital capixaba para outubro varia entre 100 e 150 mm.

Para novembro, a expectativa é de mais chuva para a maioria das áreas do Brasil, com volume acima da média, segundo a previsão da Climatempo. Já nos primeiros dias deste mês, cidades do Espírito Santo estão sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro é o de chuvas intensas com previsão de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso meteorológico vale para 43 municípios até segunda-feira (3).

Leia mais

Imagem - ES recebe alertas de chuvas intensas e temporais

ES recebe alertas de chuvas intensas e temporais

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais