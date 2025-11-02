Cidade do ES registra o 5° maior volume de chuva no Brasil em outubro

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14:32
Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi a cidade com o quinto maior volume de chuva no Brasil no mês de outubro e o maior de toda a região Sudeste. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o acumulado chegou a 301,8 milímetros no período. Para se ter ideia, é mais do que o dobro da média de precipitação para este mês no município, que, de acordo com dados da Defesa Civil, costuma ficar entre 100 e 150 milímetros.
RANKING DE CHUVA NO BRASIL EM OUTUBRO
Embora grande parte do país tenha registrado chuva abaixo da média, Vitória também teve destaque, com chuva acima da média. Entre todas as capitais, foi a que registrou o quinto maior volume de precipitação, com 187,8 mm, sob efeito da passagem de frentes frias e forte infiltração de ar marítimo. Segundo a Defesa Civil, a média mensal da capital capixaba para outubro varia entre 100 e 150 mm.
Para novembro, a expectativa é de mais chuva para a maioria das áreas do Brasil, com volume acima da média, segundo a previsão da Climatempo. Já nos primeiros dias deste mês, cidades do Espírito Santo estão sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro é o de chuvas intensas com previsão de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso meteorológico vale para 43 municípios até segunda-feira (3).
