No ano passado

Cidade do ES fica entre as 100 do Brasil com maiores anomalias na temperatura

Município do Noroeste capixaba ocupou 97º lugar no ranking nacional, registrando 4,79 °C a mais do que a média máxima de cada mês

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Que 2023 foi um ano mais quente que o normal, não há como negar. O calorão atingiu todos os municípios capixabas. Uns esquentaram mais, outros menos. A cidade com a maior anomalia, ou seja, que mais oscilou a temperatura em relação à média da temperatura máxima de cada mês, foi Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Em virtude disso, a cidade ocupou o 97º lugar do ranking das 100 cidades com maiores anomalias de temperatura do Brasil.

A cidade registrou, no mês de novembro, 4,79 °C a mais. A aferição foi obtida a partir da comparação com a média das temperaturas máximas mensais do ano de 2000 a 2023. A cientista Ana Paula Cunha, responsável pelo estudo, explicou que no penúltimo mês do ano passado “foram registrados o maior número de municípios com anomalias positivas de temperatura, variando de 3 °C a 5 °C acima da média".

No ranking somente com cidades capixabas, Marilândia ocupou o primeiro lugar, seguida por Colatina, em segundo, e São Domingos do Norte e Governador Lindenberg, ambas em terceiro. No total, foram listadas 14 cidades.

Ranking das cidades do ES com maiores anomalias:

Marilândia - 4,79 °C

Colatina - 4,43 °C

São Domingos do Norte - 4,36 °C

Governador Lindenberg - 4,36 °C

Ecoporanga - 4,35 °C

Nova Venécia - 4,29 °C

Vila Pavão - 4,25 °C

Água Doce do Norte - 4,24 °C

Mantenópolis 4,22 °C

Barra de São Francisco - 4,22 °C

Pancas - 4,19 °C

Rio Bananal - 4,19 °C

Boa Esperança - 4,17 °C

Águia Branca - 4,16 °C

Cidades mais quentes do ES

O mesmo estudo também apontou as cidades mais quentes do Estado em 2023, com base nas maiores temperaturas médias. Colatina ficou em 1° lugar ao registrar 35,6 °C. Veja o ranking completo:

Colatina - 35,6 °C

Marilândia - 35,5 °C

Ecoporanga - 35,3 °C

Ponto Belo - 35,2 °C

Nova Venécia - 35,2 °C

Água Doce do Norte - 35,2 °C

Pancas - 35,1 °C

Barra de São Francisco - 35,1 °C

Pinheiros - 35,1 °C

São Domingos do Norte - 35,1 °C

